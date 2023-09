Die Uhr tickt: Letzter Aufruf für die Abgabe der Steuererklärung 2023

Hast du deine Steuererklärung für 2022 noch nicht abgegeben? Dann solltest du innerhalb der nächsten Tage in Gänge kommen, die Uhr tickt.



Klar, die Steuererklärung selbst ist nicht unbedingt „vergnügungssteuerpflichtig“, doch das kann dir reichlich Geld einbringen – Geld, dass du lieber in ETFs investieren solltest, als es dem Finanzamt zu überlassen. Und übrigens: Solltest du die Frist versäumen, können sogar Säumniszuschläge anfallen. Diese Termine solltest du also kennen.