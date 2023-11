Künstliche Intelligenz: Die heimlichen Gewinner des KI-Booms

Künstliche Intelligenz: Stille Giganten

Seit Jahren gilt Taiwan als das Chip-Mekka. Dort sitzen die größten Auftragsfertiger für Prozessoren und andere Hardware-Komponenten. Ein gutes Beispiel dafür ist der weltgrößte Chip-Fertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing (WKN: 909800), der eng mit Nvidia und AMD zusammenarbeitet. Laut Berichten will TSMC seine Produktion im Bereich von Hochleistungsgrafikchips noch in diesem Jahr um 10.000 Wafer erhöhen.

Auch das als Apple-Vertragspartner bekannte Unternehmen Foxconn, das in Taiwan als Hon Hai (WKN: A2N7M5) firmiert, hat neben der Fertigung von Unterhaltungselektronik ein spannendes KI-Geschäftsfeld. In der Cloud und in der Netzwerksparte geht es um besonders leistungsfähige Server. Wenn es künftig immer mehr KI-Anwendungen gibt, müssen diese auf geeigneten Servern laufen. Hon Hai hat in diesem Bereich einen Marktanteil von 40 Prozent. Schon heute stecken in den Servern von Hon Hai Chips von Nvidia. Vieles spricht also dafür, dass die Taiwanesen mitwachsen könnten.