Deshalb ist Tagesgeld trotz hoher Zinsen keine Alternative zu Aktien

3,6 Prozent auf Tagesgeld klingt nach den Zeiten von Null- und Negativzins erst einmal nach Erleichterung und einer echten Möglichkeit, Geld zu parken. „Dabei berücksichtigen die wenigsten Anleger, dass während der Negativzinsphase die Inflationsrate auch nur bei etwa zwei Prozent lag“, sagt Köster. „Heute liegt sie bei sieben Prozent.“ Statt einer Realverzinsung von minus 2,0 bis minus 2,5 Prozent nehmen die Anleger also heute ein Minus von drei oder mehr Prozent in Kauf.

Doch nicht nur angesichts der aktuell guten Entwicklung an den Märkten sind Aktieninvestments die bessere Alternative. In den seit 2003 geführten Moventum-Portfolios liegen die durchschnittlichen Jahreserträge zwischen 3,45 Prozent beim defensiv ausgerichteten und 7,37 Prozent beim offensiven Portfolio. Ein Sonderfall stellt das Private Wealth Portfolio dar mit Erträgen seit Jahresbeginn bei 2,45 Prozent. „Hier steht nicht die Rendite im Vordergrund, sondern die möglichst geringe Volatilität bei gleichzeitig positiver Performance“, so Köster. „Das ist mit einer Volatilität von 4,19 Prozent auch wieder bestens gelungen.“

„Wer also den Kaufkraftverlust durch die Inflation ausgleichen möchte, kommt an den Kapitalmärkten weiterhin nicht vorbei“, so Köster. „Und wer dabei auf gemischte Portfolios setzt, reduziert das Risiko deutlich.“

So findest du das passende Depot

Köster berichtet von defensiven und wachstumsorientierten Portfolios. Das Chance-Risiko-Verhältnis steuerst du mit einem angemessenen Anteil von Aktien- und Anleihe-ETFs. Dazu nutzt du einfach den Risikorechner und kannst dir dann mit der ETF-Suche ein Welt-Portfolio zusammenstellen.