Dax bewegt sich weiter in Rekordnähe – das sind die Gründe

Dax: Keine Krise ist auf Dauer

Dass die Börsen sich nicht auf Dauer von Krisenlagen beeinflussen lassen, zeigen zahlreiche Beispiele in der Geschichte. Egal ob Schwarzer Freitag oder das Platzen der Dotcom-Blase – die Märkte erholten sich immer wieder, häufig sogar relativ zügig. Immer bewahrheitete sich die Weisheit: An den Börsen wird in die Zukunft investiert. Das macht sie auf der einen Seite so schwierig vorhersehbar – kann aber auch einen beruhigenden Effekt auf Anlegerinnen und Anleger haben. Inzwischen haben sich die Börsen auf die Situation eingestellt. Keine Spur mehr von den Sorgen aus dem Herbst 2022, als der Dax zwischenzeitlich auf fast 12.000 Punkte gesunken war.

Doch nicht nur das sorgt für Entspannung an den Märkten. Beim großen Thema US-Schuldenstreit ging man unmittelbar vor dem Dax-Rekordhoch von einem Kompromiss zwischen Demokraten und Republikanern aus, der eine Zahlungsunfähigkeit der USA verhindern würde. Noch ist die Hürde nicht genommen – der 5. Juni ist der Stichtag zur Anhebung der Schuldenobergrenze. Für Dax-Anleger genügte die Aussicht auf einen Kompromiss aber offenbar bereits deutlich. Sollte es jedoch zu keiner Einigung kommen, dürfte das ebenfalls deutliche Auswirkungen auf die Märkte haben.

Erholte chinesische Wirtschaft sorgt für Aufschwung

Und auch das Ende der harten Corona-Maßnahmen Chinas sorgte für Aufschwung am deutschen Aktienmarkt. Zwar ist die chinesische Wirtschaft noch nicht wieder auf Vorkrisen-Niveau, doch es gibt positive Signale. Analyst Sven Streibel von der DZ Bank sagt dazu: „In der aktuellen Berichtssaison bestätigen europäische Hersteller von Automobilen, Luxusgütern und Sportartikeln eine gesunde Erholung der chinesischen Umsätze, wenn auch der starke Aufschwung aus dem ersten Quartal nicht über das gesamte Jahr fortführbar erscheint.“ Das Jahresendziel für den Dax sieht er bei 16.500 Punkten.