Das Finanzamt hasst diesen Trick: So sparst du Steuern beim Vermögensübertrag

Freude bereiten – Geld verschenken

Der offensichtlichste Unterschied zwischen Schenkung und Erbschaft dürfte klar sein. Während Schenkungen zu Lebzeiten der schenkenden Person stattfinden, kommt es zu einer Erbschaft erst nach dem Tod des Erblassers. Warum also nicht schon zu Lebzeiten seinen Lieben eine Freude machen? Vorteilhaft kann eine Schenkung sein, um Erbstreitigkeiten zu vermeiden, die Vermögensaufsplittung zu verhindern oder ganz einfach: Um Familienmitglieder zu unterstützen. Das klingt alles sehr sinnvoll, lässt sich aber nicht so einfach in die Tat umsetzen. Denn der Staat verdient an dem Vermögensübertrag in Form von Steuern mit.

Die Höhe der Schenkungssteuer ist dabei abhängig vom Verwandtschaftsgrad (siehe Tabelle 1). Beispiele: Während sich Eheleute gegenseitig Vermögen im Wert von 500.000 Euro steuerfrei schenken können, liegt die Grenze für Geschenke zwischen Eltern und Kindern bereits 20 Prozent darunter. 400.000 Euro lassen sich zwischen Eltern und Kindern steuerfrei transferieren. Wer Enkelkinder bedenken möchte, hat 200.000 Euro frei, für Geschenke an Eltern und Großeltern sind´s 20.000 Euro. Oberhalb dieser Grenzen fallen Steuern an, deren Höhe sich wiederum am Verwandtschaftsgrad orientiert.

(Tabelle 1: Freibeträge)

Verwandtschaftsgrad Steuerklasse Freibetrag Eheleute, eingetragene Lebenspartnerschaft I 500.000 Euro Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder I 400.000 Euro Enkel (wenn deren Eltern verstorben sind) I 400.000 Euro Enkel I 200.000 Euro Urenkel I 100.000 Euro Eltern, Großeltern, Urgroßeltern im Erbfall I 100.000 Euro Eltern, Großeltern, Urgroßeltern (Schenkung) II 20.000 Euro Geschwister, Neffen, Nichten, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedene Eheleute, Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft II 20.000 Euro Weitere (auch Lebenspartner) III 20.000 Euro

Was passiert mit den Beträgen, die über die angegebenen Grenzen hinausgehen? Sie werden mit einem Steuersatz belegt, dessen Höhe sich ebenfalls am Verwandtschaftsgrad bemisst (siehe Tabelle 2).

(Tabelle 2: Steuersätze)

Wert der Schenkung Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III bis 75.000 Euro 7 % 15 % 30 % bis 300.000 Euro 11 % 20 % 30 % bis 600.000 Euro 15 % 25 % 30 % bis 6.000.000 Euro 19 % 30 % 30 % bis 13.000.000 Euro 23 % 35 % 50 % bis 26.000.000 Euro 27 % 40 % 50 % mehr als

26.000.000 Euro 30 % 43 % 50 %

So berechnest du die Steuerlast bei Schenkungen

Angenommen, die Mutter möchte ihrer Tochter ein Grundstück im Wert von 500.000 Euro schenken. Von dem Gegenwert ist der Freibetrag für Kinder von 400.000 Euro abzuziehen. Bleiben 100.000 Euro. Der Steuersatz für Beschenkte der Steuerklasse I, zu der die Tochter gehört, beträgt bei Schenkungen von mehr als 75.000 Euro bis 300.000 Euro elf Prozent. Die Schenkungssteuerlast beläuft sich somit auf 11.000 Euro.

So kannst du die Schenkungssteuer beim Vermögensübertrag umgehen

Das ist ein hoher Betrag, der im Rahmen des Vermögensübertrags abfließt. Doch es gibt einen Trick, womit du die Steuerzahlung mindern oder komplett auf Null zurückfahren kannst. Denn die Freibeträge stehen alle zehn Jahre wieder zur vollen Verfügung. Interessanterweise gelten dabei die Freibeträge beispielsweise für jeden Elternteil in Verhältnis zu jedem Kind.

Beispiel: Eine vierköpfige Familie hat die Möglichkeit, in jedem 10-Jahres-Zeitraum bis zu 1,6 Millionen Euro steuerfrei zu übertragen. So kann die Mutter je Kind 400.000 Euro übertragen. Das gleiche gilt natürlich für den Vater.

Wie erfährt nun das Finanzamt von der Schenkung? Im Fall von Immobilien ist es recht einfach, denn der Vermögensübertrag muss im Falle von Häusern und Grundstücken notariell beurkundet werden. Schließlich muss der neue Besitzer oder die neue Besitzerin am Ende im Grundbuch genannt sein. So erfolgt eine Mitteilung an das Finanzamt über den Notar. Grundsätzlich müssen Beschenkte den Vermögensübertrag an das zuständige Finanzamt melden. Ein formloses Schreiben ist hierfür ausreichend. Anschließend prüft das Finanzamt, ob Steuern anfallen.

Tipp: In unserem Wissensbereich haben wir dir alle Fakten zur Besteuerung von ETFs zusammengefasst..

Ein wichtiger Punkt und ein großer Vorteil der Schenkung ist, dass sie auf den Erbteil angerechnet wird. Entscheidend für die Höhe der Anrechnung ist der Zeitpunkt des Vermögensübertrags. Innerhalb einer 10-Jahres-Frist werden Schenkungen jedes Jahr mit zehn Prozent weniger berücksichtigt – es handelt sich um das sogenannte Abschmelzungsmodell. Ein Vermögensübertrag, der vier Jahre vor dem Tod des Schenkenden erfolgte, wird also zu 60 Prozent angerechnet. Nach zehn Jahren erfolgt dann keine Anrechnung mehr. Daher kann eine Schenkung zu Lebzeiten vieles erleichtern und die Steuerlast minder oder gleich ganz auf Null zurückfahren.

Aktien, Fonds, Wertpapiere verschenken – Depot auf Kinder übertragen

Von Kindern war in diesem Text schon öfter die Rede. Und klar, die Kleinen beschenkt man doch am liebsten. Sie sollen einen guten Start ins (Berufs-)Leben haben und am besten schnell Erfahrungen am Kapitalmarkt sammeln. Die Übertragung von Aktien oder eines Depots auf Kinder kann ein wichtiger Schritt sein, um Vermögen in der Familie zu halten und gleichzeitig steuerliche Vorteile zu nutzen. Es gibt dabei verschiedene Aspekte zu beachten, von der rechtlichen Absicherung bis hin zu steuerlichen Themen. Wichtigste Voraussetzung ist ein Junior-Depot. Je nach Alter des Kindes ist es wichtig, dass die Erziehungsberechtigten der Schenkung und der Eröffnung eines Junior-Depots zustimmen und dieses für das Kind treuhänderisch führen.

Existiert ein entsprechendes Depot, steht dem Vermögensübertrag nicht mehr viel im Wege. Doch Obacht: Wechseln Wertpapiere den Besitzer, gehen Broker und Banken grundsätzlich zunächst von einem Verkauf aus. Dann fällt Abgeltungssteuer an. Die Abgeltungssteuer liegt bei 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und evtl. Kirchensteuer) und wird automatisch vom Verkaufserlös abgeführt. Um das zu vermeiden, ist es wichtig, alle Beteiligten zu informieren. Vor allem die jeweiligen Banken bzw. Broker. Wichtig: Wer ein komplettes Depot oder Wertpapiere daraus überträgt, die vor 2009 erworben wurden, überträgt gleich die Steuerbefreiung von der Abgeltungssteuer mit. Interessant könnte dies für Großeltern sein, die ihr lang gepflegtes Depot übertragen möchten. Ansonsten gelten für den Vermögensübertrag die selben Sätze und Grenzen aus dem Beginn des Artikels (siehe Tabellen).

Fazit: Effizient agieren – Geld verschenken

Wenn es um einen Vermögensübertrag geht, ist eine Schenkung stets einer Erbschaft vorzuziehen. Nicht nur die emotionale Seite, das Geld zu Lebzeiten zu verschenken, spielt eine Rolle. Gleichzeitig können Anlegerinnen und Anleger Steuern sparen, sorgen für geregelte Verhältnisse vor dem Ableben und mindern auch die Erbschaftssteuerlast. Kinder können zudem mit Geldgeschenken in Form eines Depotübertrags bedacht werden. Das sorgt nicht nur für das Ausnutzen günstigerer Freibeträge sondern auch für finanzielle Bildung in jungen Jahren. Ob das Finanzamt diesen Trick hasst, ist fraglich. Denn letztlich handelt es sich um eine legale Möglichkeit, die Steuerlast zu optimieren. So oder so: Mach dir diese Option zunutze.