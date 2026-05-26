Burggraben oder Trugschluss? Warum die meisten „Top-Aktien“ keine sind
Ein Burggraben steht für langfristige Wettbewerbsvorteile – doch nur wenige Unternehmen haben ihn wirklich. Was das für deine Geldanlage bedeutet.
Beim Konzept des Burggrabens geht es nicht darum, kurzfristige Börsengewinner zu identifizieren. Im Kern beschreibt es die Fähigkeit eines Unternehmens, über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg seine Wettbewerbsposition zu verteidigen und dadurch überdurchschnittlich profitabel zu bleiben.
Genau hier liegt jedoch das Problem: Solche dauerhaften Effekte sind extrem selten. Studien zeigen, dass nur rund vier Prozent aller Aktien langfristig für die Überrendite am Markt verantwortlich sind. Gleichzeitig wechseln die größten Unternehmen der Welt regelmäßig. Ein Blick auf die Top-Konzerne von 1990 macht deutlich, wie wenig Beständigkeit es selbst an der Spitze gibt.
Das heißt für dich: Langfristige Wettbewerbsvorteile existieren – aber sie sind die Ausnahme, nicht die Regel.
Was einen echten Burggraben ausmacht
Ein Burggraben ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein struktureller Vorteil, der sich über lange Zeiträume hinweg bemerkbar macht. Unternehmen mit einem solchen Vorteil gelingt es, ihre Margen zu schützen und sich gegen Konkurrenz zu behaupten, selbst wenn sich das Umfeld verändert.
Diese Stärke zeigt sich oft erst über Jahre hinweg. Entscheidend ist nicht, dass ein Unternehmen heute erfolgreich ist, sondern dass es auch morgen noch seine Stellung verteidigen kann. Genau das macht die Analyse so schwierig, denn Zukunftsfähigkeit lässt sich nicht eindeutig messen.
Warum viele vermeintliche Burggräben keine sind
In der Praxis wird der Begriff häufig zu großzügig verwendet. Größe, Wachstum oder Popularität werden schnell als Beleg für einen Burggraben interpretiert. Doch all das kann vergänglich sein.
|Tipp: Hier erfährst du mehr über das Investieren in Burggraben-ETFs.
Gerade in dynamischen Märkten können selbst starke Unternehmen ihren Vorsprung verlieren. Technologischer Wandel, neue Wettbewerber oder veränderte Kundenbedürfnisse greifen bestehende Strukturen an. Was heute wie ein stabiler Burggraben aussieht, kann sich im Nachhinein als Illusion entpuppen.
Burggraben als Investmentstrategie – ein ETF-Ansatz
Trotz aller Unsicherheiten gibt es Ansätze, das Burggraben-Konzept systematisch umzusetzen. Ein Beispiel ist der VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (WKN: A2P6EP), der gezielt in Unternehmen investiert, denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil zugeschrieben wird.
„Investoren erhalten Zugang zu einer intelligenten Investmentstrategie in einer kostengünstigen und transparenten ETF-Lösung,“ sagt Martijn Rozemuller, Europachef bei Vaneck.
Grundlage ist ein spezialisierter Indexansatz: „In diesen Index werden nur Aktien solcher Unternehmen aufgenommen, bei denen Morningstar davon ausgeht, dass diese sich und ihre Marktanteile vor ihren Konkurrenten gewissermaßen mit einem ‚breiten Burggraben‘, also ‚wide moat‘, abgrenzen können“, so Rozemuller.
Als Kriterien für solche Burggräben nennt der Anbieter unter anderem Kostenführerschaft, Skaleneffekte, Netzwerkeffekte, hohe Wechselkosten oder immaterielle Vermögenswerte. Gleichzeitig spielt auch die Bewertung eine Rolle, denn selbst ein starkes Unternehmen ist kein gutes Investment, wenn der Preis zu hoch ist. Allerdings muss man sagen: Seit Auflage liegt der Burggraben-ETF hinter den großen Welt-ETFs, allerdings fielen die Rücksetzer schwächer aus. Hier siehst du den ETF im Detail:
Der dargestellte ETF investiert global und umfasst neben US-Unternehmen auch Titel aus Europa, Japan, China oder Australien. Damit wird das Burggraben-Konzept international diversifiziert umgesetzt.
Die Konsequenz für Anleger
So überzeugend die Idee klingt, gezielt in Unternehmen mit strukturellen Wettbewerbsvorteilen zu investieren, bleibt ein zentrales Problem bestehen: Die Identifikation dieser Vorteile ist komplex und ihre Beständigkeit unsicher.
Für viele Anleger ergibt sich daraus ein pragmatischer Ansatz. Statt zu versuchen, die wenigen langfristigen Gewinner im Voraus zu bestimmen, kann es sinnvoller sein, breit gestreut zu investieren. Mit globalen Aktien-ETFs wird der gesamte Markt abgebildet – und damit automatisch auch die wenigen Unternehmen mit echten Burggräben.
Wie der extraETF Portfolio Tracker dabei unterstützt
Eine breit diversifizierte Strategie entfaltet ihren Nutzen nur dann voll, wenn sie konsequent umgesetzt und überwacht wird. Der extraETF Portfolio Tracker hilft dabei, genau das sicherzustellen.
Anleger erhalten einen klaren Überblick über ihre Vermögensstruktur und erkennen, ob ihr Portfolio tatsächlich global und ausgewogen aufgestellt ist. Gleichzeitig lassen sich Risiken und Ungleichgewichte identifizieren, die sich im Laufe der Zeit einschleichen können.
Gerade im Kontext von Themen wie Burggräben hilft das Tool, die eigene Strategie zu objektivieren. Statt sich von einzelnen vermeintlichen Qualitätsaktien leiten zu lassen, können Anleger nachvollziehen, wie breit sie tatsächlich investiert sind und ob sie an den globalen Gewinnern partizipieren.
Fazit: Burggräben sind schwer zu finden, aber es gibt entsprechende ETFs
Ein Burggraben steht für langfristige Stärke – doch genau diese ist selten und schwer vorhersehbar. Strategien, die gezielt auf solche Unternehmen setzen, können ein spannender Baustein sein, ersetzen aber nicht die grundlegende Herausforderung der richtigen Auswahl.
Breite Diversifikation bleibt für viele Anleger der robustere Weg. Sie sorgt dafür, dass die wenigen echten Dauergewinner automatisch im Portfolio enthalten sind – ohne dass man sie im Voraus identifizieren muss. Wer jedoch gezielt auf Burggräben setzen möchte, sollte einen entsprechenden ETF wählen.