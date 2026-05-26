Burggraben oder Trugschluss? Warum die meisten „Top-Aktien“ keine sind

Was einen echten Burggraben ausmacht

Ein Burggraben ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein struktureller Vorteil, der sich über lange Zeiträume hinweg bemerkbar macht. Unternehmen mit einem solchen Vorteil gelingt es, ihre Margen zu schützen und sich gegen Konkurrenz zu behaupten, selbst wenn sich das Umfeld verändert.

Diese Stärke zeigt sich oft erst über Jahre hinweg. Entscheidend ist nicht, dass ein Unternehmen heute erfolgreich ist, sondern dass es auch morgen noch seine Stellung verteidigen kann. Genau das macht die Analyse so schwierig, denn Zukunftsfähigkeit lässt sich nicht eindeutig messen.

Warum viele vermeintliche Burggräben keine sind

In der Praxis wird der Begriff häufig zu großzügig verwendet. Größe, Wachstum oder Popularität werden schnell als Beleg für einen Burggraben interpretiert. Doch all das kann vergänglich sein.

Tipp: Hier erfährst du mehr über das Investieren in Burggraben-ETFs.

Gerade in dynamischen Märkten können selbst starke Unternehmen ihren Vorsprung verlieren. Technologischer Wandel, neue Wettbewerber oder veränderte Kundenbedürfnisse greifen bestehende Strukturen an. Was heute wie ein stabiler Burggraben aussieht, kann sich im Nachhinein als Illusion entpuppen.

Burggraben als Investmentstrategie – ein ETF-Ansatz

Trotz aller Unsicherheiten gibt es Ansätze, das Burggraben-Konzept systematisch umzusetzen. Ein Beispiel ist der VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (WKN: A2P6EP), der gezielt in Unternehmen investiert, denen ein langfristiger Wettbewerbsvorteil zugeschrieben wird.

„Investoren erhalten Zugang zu einer intelligenten Investmentstrategie in einer kostengünstigen und transparenten ETF-Lösung,“ sagt Martijn Rozemuller, Europachef bei Vaneck.

Grundlage ist ein spezialisierter Indexansatz: „In diesen Index werden nur Aktien solcher Unternehmen aufgenommen, bei denen Morningstar davon ausgeht, dass diese sich und ihre Marktanteile vor ihren Konkurrenten gewissermaßen mit einem ‚breiten Burggraben‘, also ‚wide moat‘, abgrenzen können“, so Rozemuller.

Als Kriterien für solche Burggräben nennt der Anbieter unter anderem Kostenführerschaft, Skaleneffekte, Netzwerkeffekte, hohe Wechselkosten oder immaterielle Vermögenswerte. Gleichzeitig spielt auch die Bewertung eine Rolle, denn selbst ein starkes Unternehmen ist kein gutes Investment, wenn der Preis zu hoch ist. Allerdings muss man sagen: Seit Auflage liegt der Burggraben-ETF hinter den großen Welt-ETFs, allerdings fielen die Rücksetzer schwächer aus. Hier siehst du den ETF im Detail: