Bitcoin-Entwicklung: Mit diesem ETN vom Wachstum profitieren

Bitcoin gehört noch immer zu den umstrittensten Wertanlagen – Fans und Kritiker sehen das Recht auf ihrer jeweiligen Seite. Im letzten Jahr glich die Wertentwicklung einer Achterbahnfahrt. Wo steht die Kryptowährung aktuell und lohnt sich jetzt der Einstieg?

Manche Experten hatten schon den Abgesang auf Bitcoin – und andere Kryptowährungen – angestimmt, nachdem die Branche in letzter Zeit unter starken Wertverlusten und einer Reihe an Skandalen gelitten hatte.

Wer zu Anfang 2022 in die Mutter aller Kryptos investiert hat, dürfte das gegen Ende des Jahres bereut haben. 64 Prozent hatte Bitcoin eingebüßt. Stand er zu Beginn des Jahres noch bei knapp 45.000 US-Dollar, mussten sich Anlegerinnen und Anleger am Ende mit etwa 16.000 Dollar zufrieden geben. Die Feuerprobe als vermeintlicher Inflationsschutz hat der Coin nicht bestanden. Hinzu kam der Skandal um FTX und darauffolgende weitere Firmenpleiten in der Branche.