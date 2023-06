Blackrock plant physisch hinterlegten Bitcoin-ETF für US-Anleger

In den USA hat es bislang noch kein Anbieter geschafft, einen physisch hinterlegten Bitcoin-ETF am Markt einzuführen. Nun probiert es der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock.

Die US-Wertpapieraufsicht Securities Exchange Commission (SEC) sträubt sich seit Langem gegen die Einführung von Bitcoin-ETFs, denen nicht Futures, sondern „echte“ Coins hinterlegt sind. Diverse US-Anbieter ermöglichen bereits heute, vom Auf und Ab der weltgrößten Kryptowährung zu profitieren. Doch all diese Alternativen haben einen großen Haken: Weil das ETF-Vermögen ausschließlich auf Futures basiert, birgt es im Falle einer Finanzkrise ein erhebliches Ausfallrisiko, das im Worst-Case-Szenario sogar bis zum Totalverlust des investierten Kapitals führen könnte. Da Bitcoin-Futures am Tag der Fälligkeit nicht geliefert werden, sondern in der Regel ein Barausgleich stattfindet, bestehen solche Investments lediglich in Papierform.

Ursprünglich wurde die Kryptowährung Bitcoin im Zuge der globalen Finanzmarktkrise (2008/2009) entwickelt, um ungesicherte Währungen – sogenanntes Fiat-Geld – in eine digitale Währungsalternative umtauschen zu können. Ihre ganz großen Vorteile bestehen somit vor allem darin, dass sich Bitcoins außerhalb des Bankensystems verwahren lassen und deren Produktion mit Blick auf die künftige Menge an Bitcoins begrenzt wird. Wichtig zu wissen: Beides trifft auf Reservewährungen wie Dollar und Euro nicht zu. Der Algorithmus zum Herstellen neuer Bitcoins ist so konzipiert, dass sich die Belohnung für das „Bitcoin-Mining“ in regelmäßigen Abständen halbiert und die maximal mögliche Gesamtmenge an Bitcoins auf 21 Millionen vorprogrammiert ist.

Der in der vergangenen Woche eingereichte Zulassungsantrag der weltgrößten Vermögensverwaltung Blackrock, für US-Investoren einen physisch hinterlegten Bitcoin-ETF anzubieten, generierte ein großes mediales Echo, schließlich verfügt diese Gesellschaft über viel Erfahrung im ETF-Segment – und was wahrscheinlich noch viel wichtiger ist – über ein Heer von Juristen mit enormer Expertise. Man darf daher gespannt sein, ob die SEC die Markteinführung „besserer“ und „sinnvollerer“ Bitcoin-ETFs weiterhin verhindern wird.