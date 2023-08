Bekannte Ratingagentur stuft die Kreditwürdigkeit der USA herab

Kreditwürdigkeit ist jetzt bei AA+

Bisher konnte sich die USA mit der Bestnote „AAA“ seitens Fitch schmücken, ab sofort lautet die Einstufung „AA+“. Was ist passiert? Die Begründung von Fitch geht so: Die Haushaltslage hat sich auf Sicht der kommenden drei Jahre merklich verschlechtert. Daneben liegt die Staatsverschuldung auf einem hohen Niveau. Diese beträgt in den USA mehr als 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich: In Deutschland bewegen wir uns etwa bei 66 Prozent. Fitch sei der Ansicht, dass sich die „Standards der Regierungsführung“ in den vergangenen 20 Jahren stetig verschlechtert hätten, auch in Bezug auf Steuer- und Schuldenfragen, teilte die Agentur weiter mit. Konkret nennt Fitch den seit zwei Dekaden andauernden und sich wiederholenden Streit um die Schuldenobergrenze und schließlich Einigungen in letzter Minute. Diese Posse ist beinahe schon ein wiederkehrendes Ritual in der US-Politik.

Die Auswirkungen

Nach dem Entzug des Vertrauens in die Bonität der Vereinigten Staaten gab der US-Doller gegenüber anderen großen Währungen nach. Aktien-Futures fielen und Treasury-Futures legten zu. Doch kein Grund zur Panik, meinen Analysten. Es werden bereits Stimmen laut, wonach sich die Auswirkungen der Herabstufung in Grenzen halten dürfte. Dennoch ist klar: Die Luft für die Kreditbeschaffung wird dünner. Trotzdem bleibt das Land als größter Kapitalmarkt weiter im Fokus globaler Investoren.

Was bedeutet eigentlich Rating bei Anleihen?

