Aktien-ETFs auf Schweizer Aktien für vorsichtige Anlegernaturen

Marktrisiken werden derzeit ignoriert – sichere Schweizer Aktien?

Trotz dieser positiven Entwicklung sollten Investoren die bestehenden Risiken nicht aus den Augen verlieren. Chinas Wirtschaft hinterlässt derzeit alles andere als einen soliden Eindruck. Außerdem sollte das Comeback der US-Bankenkrise und das mögliche Comeback von Donald Trump als nächster US-Präsident von den Investoren nicht völlig ignoriert werden. Ein gutes Indiz, dass das Finanzsystem derzeit als nicht sonderlich widerstandsfähig anzusehen ist, stellen auch die massiven Geldzuflüsse in die in den USA im Januar zugelassenen Bitcoin-ETFs dar. In Reinform bietet der Bitcoin nämlich die Möglichkeit, Werte außerhalb des Bankensystems zu verwahren. Dasselbe Prinzip bietet übrigens Gold in Form von Barren und Münzen.

Vor Jahrzehnten galten deutsche oder US-amerikanische Staatsanleihen als defensives Investment, heute bieten diese Papiere jenseits des Atlantiks marginal positive Realzinsen (inflationsbereinigte Renditen), während hierzulande die Inflation sogar deren Renditen übertrifft (-> negative Realzinsen). Wer einen Kaufkraftverlust des angesparten Kapitals vermeiden möchte, muss Risiken eingehen. Bei Aktien besteht zum einen ein existenzielles Unternehmensrisiko und zum anderen ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes Kursrisiko. Letzteres kann man über diverse Risikokennzahlen ermitteln, bewerten und entsprechend handeln. Auf der Suche nach weniger riskanten Aktien-ETFs, bietet sich zum Beispiel an, in der ETF-Suche einen Filter bei der Volatilität (3 Jahre) zu setzen.

Interessante Aktien-ETFs mit niedriger Vola

Bei der Risikokennzahl Volatilität handelt es sich um die ermittelte Kursschwankungsintensität auf Basis historischer Kurse eines vordefinierten Zeitraums. Beschränkt man via Filterfunktion die Volatilität auf maximal 15 Prozent, werden insgesamt 44 replizierende Aktien-ETFs mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro aufgelistet. Dabei fiel auf, dass Aktien aus drei Ländern hinsichtlich ihrer Volatilität als weniger riskant einzuordnen sind. Dabei handelt es sich um Großbritannien, Japan und die Schweiz.

Es sollte natürlich jedem Anleger klar sein, dass eine in der Vergangenheit registrierte niedrige Volatilität kein Garant dafür ist, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Dennoch haben in unsicheren Zeiten, denen wir gegenwärtig zweifellos ausgesetzt sind, Aktien aus solchen Ländern durchaus Charme. Nachfolgend werden zwei ETFs auf Schweizer Aktien vorgestellt, denen in der Finanzwelt seit Generationen das Attribut „sicher“ zugestanden wird: der UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (Acc) (WKN: A1W6DC) sowie der Xtrackers Switzerland UCITS ETF (Dist) (WKN: DBX1SM).