Fünf Gründe, weshalb das Beste bei Gold noch kommt

Grund 1: Wichtige fundamentale Rahmendaten für die Goldpreisentwicklung haben sich im zweiten Quartal beruhigt. Hier ist in erster Linie die Inflation zu nennen. In den USA fiel die Rate der Preissteigerungen von acht Prozent am Jahresende 2022 auf drei Prozent im Juni 2023.



Einige Marktteilnehmer sehen den Kampf gegen die Inflation bereits als gewonnen an. Diese Einschätzung könnte sich als verfrüht herausstellen, da wesentliche Inflationstreiber wie Ölpreise sowie Kostensteigerungen bei Rohwaren und Löhnen dauerhaft hoch bleiben werden. Auch die Kosten, die durch die Umstellung der Wirtschaft auf ein nachhaltiges Wirtschaftssystem entstehen, tragen weiter zu Preissteigerungen bei. Die steigende CO2-Bepreisung veranschaulicht das gut.



Die Notenbanken, allen voran die FED, sind ebenfalls skeptisch. Daher stehen Zinssenkungen derzeit nicht auf der Agenda.



Grund 2: Die geopolitische Situation bleibt sowohl in Europa mit dem Ukraine-Krieg als auch in Asien mit dem Taiwan-Konflikt angespannt. Das bringt dauerhafte Risiken für die globale Ordnung. Diese große Unsicherheit macht das Krisenmetall weiter attraktiv.