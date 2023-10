33 Jahre Wiedervereinigung – feiern mit einem Deutschland-ETF?

Wie die Bundesbürger die Einheit empfinden – traut man den Umfragen, gibt es wenig Grund zur Freude. Laut einer Befragung, die forsa für den Stern durchgeführt hat, sind 60 Prozent der Teilnehmenden der Meinung, Ost und West würde noch immer mehr trennen als verbinden. Eine insa-Umfrage der „Bild am Sonntag“ aus dem vergangenen Jahr kommt zu ähnlichen Ergebnissen: 47 Prozent der Westdeutschen und 56 Prozent der Ostdeutschen halten die Wiedervereinigung demnach nicht für geglückt. Doch immerhin: Je jünger die Generation, desto unwichtiger wird die (innerdeutsche) Herkunft.

Vier Jahrzehnte lang war Deutschland geteilt, als Folge des Zweiten Weltkrieges. Bald genauso lange ist das Land wiedervereinigt. Probleme gibt es nach wie vor – die neuen Bundesländer gelten noch immer als strukturschwach, es gibt weniger Arbeitsstellen und die Löhne fallen niedriger aus. Auf der anderen Seite fällt der Gender Pay Gap in den östlichen Bundesländern kleiner aus, auch die Kinderbetreuung ist besser als in der westlichen Bundesrepublik. Es ist deutlich: Trotz aller Gleichheit und einer langen, gemeinsamen Vergangenheit, gibt es noch gravierende Unterschiede zwischen Ost und West.

Deutschland-ETF: Unterschied zwischen West und Ost – auch an der Börse

Ein Unterschied zeigt sich auch an der Börse. Hier dominieren deutlich Unternehmen aus dem Westen des Landes. Im Dax wird das besonders deutlich.

Der deutsche Leitindex Dax ist nur wenig älter als die Bundesrepublik. Am 1. Juli 1988 erblickte er das Licht der Finanzwelt – das Startdatum wurde dann jedoch auf den 1. Januar 1988 zurückgerechnet und auf 1.000 Startpunkte festgelegt. 1.163 Punkte gab’s zum ersten Handelsschluss. Heute freilich bewegt sich der Dax in ganz anderen Sphären – die 16.000 Punkte wurden in diesem Jahr schon geknackt.

Die noch immer vorhandene Trennung zwischen West und Ost zeigt sich jedoch noch immer deutlich im deutschen Leitindex. Keines der 40 größten deutschen Unternehmen ist im Osten ansässig.

Zwei Deutschland-ETFs für das Portfolio – doch die Wiedervereinigung fehlt im Dax

Große Unternehmen gibt es durchaus in Ostdeutschland. Und nicht wenige davon sind auch an der Börse gelistet. Allen voran steht hier die Carl Zeiss Meditec AG, die weltweit tätig ist und ihren Firmensitz in Jena hat. Aktien kaufen kann man außerdem auch etwa von der Sachsenmilch AG oder von Halloren. Dennoch: Wie gesagt sind derzeit keine ostdeutschen Unternehmen im Dax gelistet. Im M-Dax und S-Dax finden sich allerdings durchaus Firmen aus den neuen Bundesländern und laut Bundeskanzler Olaf Scholz sollen solche bis 2050 auch im Dax zu finden sein.

Wer auch (zunächst) ohne ostdeutsche Beteiligung in einen Dax-ETF investieren möchte, hat reichlich Auswahl. Ein mögliches Produkt ist der Xtrackers DAX UCITS ETF (WKN: DBX1DA). Enthalten sind alle 40 im Dax notierten Unternehmen und mit 0,09 Prozent ist der ETF einer der günstigsten. Die Wertentwicklung zeigt im laufenden Jahr ein Plus von 9,48 Prozent, betrachtet man die Entwicklung über drei Jahre, steht er bei +17,27 %.