Investieren in MSCI Emerging Markets IMI-ETFs
Welcher ist der beste MSCI Emerging Markets IMI-ETF?
Der MSCI Emerging Markets IMI Index bildet die Wertentwicklung der Aktienmärkte von 24 Schwellenländern ab. Der Index besteht aus ca. 3.100 Indexmitgliedern und deckt damit neben großen und mittelgroßen Unternehmen auch Small Caps der Schwellenländer ab.
Die größten im Index-ETF auf den MSCI Emerging Markets IMI Index vertretenen Länder sind Taiwan (23,1 %), China (20,3 %), Südkorea (17,2 %), Indien (13,4 %) und Brasilien (4,6 %). Die größten im Index vertretenen Sektoren sind Technologie (32,8 %), Finanzen (19,0 %), zyklische Konsumgüter (10,0 %) und Industrie (8,6 %) (Stand: 23. April 2026).
Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen MSCI Emerging Markets IMI-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der MSCI Emerging Markets IMI-ETFs am besten zu dir passt.
Fakten über den MSCI Emerging Markets IMI
ca. 3.100
24
Taiwan Semiconductor (11,7 %), Samsung Electronics (5,1 %), SK Hynix (3,2 %)
MSCI
Quartalsweise (Februar, Mai, August, November)
Quelle: extraETF, Datenstand: 23.04.2026
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Sind MSCI Emerging Markets IMI-ETFs sinnvoll?
MSCI Emerging Markets IMI-ETFs können für Anleger sinnvoll sein, da sie neben dem Wachstumspotenzial der Schwellenländer auch die Vorteile eines breit gefassten Index bieten. Der MSCI Emerging Markets IMI umfasst Large-, Mid- und Small Caps und deckt damit einen deutlich größeren Teil des investierbaren Aktienmarkts in den Schwellenländern ab als MSCI Emerging Markets-ETFs ohne „IMI“ im Namen. Das „IMI“ steht für „Investable Market Index” und bezeichnet einen Index, der Large Caps, Mid Caps und Small Caps abbildet. Dadurch erhöht sich die Diversifikation im Portfolio und es entsteht Zugang zu mehr Unternehmen, Märkten und Wachstumschancen. Gerade in Schwellenländern können günstige Bewertungen, steigender Konsum und ein wirtschaftlicher Aufholprozess langfristig für attraktive Renditen sorgen.
Dem stehen jedoch klare Risiken gegenüber. So reagieren Aktien aus Schwellenländern oft empfindlich auf politische und wirtschaftliche Instabilität, was zu stärkeren Schwankungen bei Kurs und Wertentwicklung führen kann. Auch Währungsschwankungen, regulatorische Eingriffe und ein erschwerter Marktzugang können die Performance belasten. Hinzu kommen Liquiditätsrisiken, da die Finanzmärkte in einigen Ländern weniger entwickelt sind.
Insgesamt kann ein MSCI Emerging Markets IMI-ETF jedoch eine sinnvolle Beimischung für ein diversifiziertes Portfolio sein – vor allem für risikobereite Anleger. Aufgrund seiner breiteren Zusammensetzung eignet er sich besonders gut als Ergänzung zu einem MSCI World ETF.
MSCI Emerging Markets IMI-ETFs im Vergleich
Hier findest du die besten MSCI Emerging Markets IMI-ETFs. Welche dieser ETFs haben historisch die besten Renditen gebracht? Welche haben die geringsten Kosten oder das größte Fondsvolumen?
Diese und viele weitere Fragen beantworten dir die Informationen in der nachfolgenden Tabelle, sodass du schließlich eine fundierte Entscheidung treffen kannst.
Performance-Vergleich der besten MSCI Emerging Markets IMI-ETFs
Wie haben sich die einzelnen MSCI Emerging Markets IMI-ETFs im Vergleich bisher entwickelt? Hier kannst du die Wertentwicklung verschiedener MSCI Emerging Markets IMI-ETFs in einem Chart miteinander vergleichen.
Beachte: Die historische Kursentwicklung bietet keine Garantie für die Zukunft.
Wo kann ich MSCI Emerging Markets IMI-ETFs kaufen?
Schwellenländer-ETFs können an jeder Börse gekauft werden, an der sie gelistet sind. Gängige Handelsplätze sind die Deutsche Börse (Xetra), die Börse Frankfurt, die Börse Stuttgart oder die Börse München.
Der Kauf erfolgt ähnlich wie bei Aktien über eine Bank oder einen Online-Broker. Über diese kann auch ein ETF-Sparplan eingerichtet werden. Je nach Anbieter kann die Auswahl an ETFs variieren. Um ETFs zu kaufen, muss zunächst ein Wertpapierdepot eröffnet werden.
Die größten MSCI Emerging Markets IMI-ETFs im Vergleich
Hier findest du die größten MSCI Emerging Markets IMI-ETFs im Vergleich. Ein ETF sollte über mindestens 100 Millionen Euro Fondsvolumen verfügen, damit er für den ETF-Anbieter profitabel ist. Das senkt dein Risiko, dass der ETF geschlossen wird.
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Welcher ist der günstigste MSCI Emerging Markets IMI-ETF?
Hier findest du die günstigsten MSCI Emerging Markets IMI-ETFs im Vergleich. Achte dabei auf die gesamten Kosten von ETFs.
ETF-Sparpläne auf MSCI Emerging Markets IMI-ETFs
Die folgende Tabelle führt dich zu unserem ETF-Sparplan Vergleich, mit dem du genau die ETF-Sparpläne findest, die am besten zu dir passen.
Vorteile von MSCI Emerging Markets IMI-ETFs
Wir haben dir hier die wichtigsten Vorteile von MSCI Emerging Markets IMI-ETFs für dich zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Breitere Diversifikation: Der MSCI Emerging Markets IMI Index umfasst Large-, Mid- und Small Caps und verteilt das Risiko auf Tausende von Aktien aus Schwellenländern.
- Mehr Marktabdeckung: IMI-ETFs bilden einen deutlich größeren Teil des investierbaren Aktienmarkts der Schwellenländer ab als ein klassischer MSCI Emerging Markets-ETF.
- Zugang zu mehr Unternehmen: Anleger investieren nicht nur in große Standardwerte, sondern auch in kleinere Unternehmen mit zusätzlichem Renditepotenzial.
- Attraktive Wachstumschancen: Viele Schwellenländer profitieren von Industrialisierung, steigenden Einkommen und wachsendem Konsum, was die Wertentwicklung unterstützen kann.
- Portfolio-Ergänzung: Ein MSCI Emerging Markets IMI-ETF kann die geografische Zusammensetzung eines Portfolios verbessern und ist eine passende Ergänzung zu entwickelten Märkten.
Nachteile von MSCI Emerging Markets IMI-ETFs
Wir haben dir hier die wichtigsten Nachteile von MSCI Emerging Markets IMI-ETFs zusammengefasst. Diese Punkte musst du beachten.
- Hohe Schwankungen: MSCI Emerging Markets IMI-ETFs sind anfällig für politische, wirtschaftliche und marktbedingte Unsicherheiten in Schwellenländern. Auch die im ETF enthaltenen Small Caps können stärker schwanken.
- Währungsrisiken: Wechselkursschwankungen zwischen den Schwellenländern, dem US-Dollar und dem Euro können sich negativ auf die Rendite und Wertentwicklung auswirken.
- Regulatorische Risiken: Änderungen bei Gesetzen, der Handelspolitik oder den Kapitalverkehrskontrollen können sich negativ auf die Aktienmärkte und Unternehmen auswirken.
- Marktzugangsrisiken: In einzelnen Schwellenländern kann der Zugang zu Börse, Handel und Wertpapieren zeitweise erschwert oder eingeschränkt sein.
- Liquiditäts- und Infrastrukturprobleme: Weniger entwickelte Finanzmärkte können zu geringerer Liquidität, größeren Kursabweichungen und höheren Risiken führen.
Fazit: Bei einem MSCI Emerging Markets IMI-ETF sind Small Caps mit dabei
Ein MSCI Emerging Markets IMI-ETF investiert breit in Aktien aus Schwellenländern und ermöglicht Anlegern den Zugang zu zahlreichen vielversprechenden Unternehmen aus den Emerging Markets. Im Unterschied zu einem klassischen MSCI-Emerging-Markets-ETF deckt der IMI-Index neben Large- und Mid-Caps auch Small-Caps ab, wodurch die Diversifikation im Portfolio zusätzlich steigt. Gleichzeitig sollten Anleger die Risiken nicht unterschätzen. Politische Unsicherheiten, regulatorische Eingriffe, Währungsschwankungen und weniger entwickelte Kapitalmärkte können sich negativ auf Kurs, Wertentwicklung und Rendite auswirken.
Trotz dieser Risiken kann ein MSCI Emerging Markets IMI-ETF eine sinnvolle Beimischung für ein breit aufgestelltes Portfolio sein und wird häufig als Ergänzung zu einem MSCI-World-ETF genutzt. Vor einer Investition sollten sich Anleger genau mit dem Index, der Zusammensetzung, den Risiken, den Kosten und der langfristigen Strategie befassen. Gerade im Rahmen einer Core-Satellite-Strategie kann ein MSCI Emerging Markets IMI-ETF ein interessanter Baustein sein, um zusätzliche Wachstumschancen in den globalen Aktienmärkten zu nutzen.
Häufig gestellte Fragen zu MSCI Emerging Markets IMI-ETFs
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