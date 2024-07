Mit bestimmten Länder-ETFs kannst du in Länder wie Kanada investieren. Kanada ist vor allem bekannt für seinen Rohstoffreichtum, stabile politische Verhältnisse und bietet als nördliches Nachbarland der USA auch durch seine Lage, aussichtsreiche Chancen für Investitionen. Noch dazu ist es eines der größten Länder der Erde und ein beliebtes Einwanderungs- und Urlaubsland. Eine bequeme Möglichkeit in den kanadischen Aktienmarkt zu investieren, sind Kanada-ETFs.

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Kanada-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Kanada-ETFs am besten zu dir passt.