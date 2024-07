Mit Excel dein Portfolio überwachen

In Excel können Kursdaten von verschiedenen Börsenplätzen und Märkten importiert werden. Um die Daten zu erhalten, müssen die entsprechenden Börsenkürzel (Symbol) verwendet werden. Die Aktualität dieser Kursdaten ist in den meisten Fällen verzögert. Sie beträgt in der Regel 15 Minuten. Die Kürzel der wichtigsten Börsenplätze sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Das Börsenkürzel für den iShares Core DAX UCITS ETF an der Börse Xetra lautet: (XETR:EUNL), das Börsenkürzel bzw. Aktiensymbol für die Apple-Aktie an der Nasdaq lautet: (XNAS:AAPL).

Börsenplatz Ländercode Kürzel Verzögerung Xetra DE XETR 15 Min. Frankfurt DE XFRA 15 Min. Euronext FW XPAR 15 Min. Nasdaq US XNAS 15 Min. NYSE US XNYS 15 Min. LSE GB XLON 15 Min. SWX CH XSWX 15 Min. Quelle: Microsoft.com, Stand 08/2024

Tipp: Währungskurse können übrigens auch über Excel abgerufen werden. Damit hast du die Möglichkeit, die Kurse ausländischer Aktien umzurechnen oder die Daten über Excel herunterzuladen. Die Umrechnungskurse stehen für alle Währungen zur Verfügung. Nutze den Währungscode für die Abfrage.