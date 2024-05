Das Unternehmen BlackRock, gegründet unter dem Schirm der Blackstone Group, tritt erst seit Ende 1992 unter seinem heutigen Namen auf. Damals wurden 17 Mrd. Dollar an Vermögenswerten verwaltet, was sich innerhalb eines Jahres auf 53 Mrd. Dollar mehr als verdreifachte. Der Börsengang an der NYSE folgte im Jahr 1999. Ab 2005 unternahm BlackRock eine Reihe von Übernahmen und Fusionen, um Investmentkompetenzen auszubauen. So kaufte man Merrill Lynch Investment Managers Anfang 2006 und im Jahr 2009 Barclays Global Investors, hauptsächlich wegen der ETF-Sparte iShares. Bei der Integration dieser neuen Geschäftsbereiche blieb man sich dem Prinzip „One BlackRock“ treu. Dieses sieht vor, alle Prozesse auf eine Business Unit zu konzentrieren. In dieser werden alle Geschäftsbereiche zentral um die Wünsche der Kunden koordiniert.

Durch die Übernahmen gelang es BlackRock seine Produkt- und Dienstleistungsvielfalt erheblich auszubauen und Marktführer zu werden. Heute verwaltet BlackRock rund 9 Billionen Dollar. Dabei gilt natürlich der Grundsatz, dass das investierte Vermögen diversifiziert werden muss. Somit ist es nicht ungewöhnlich, dass BlackRock in vielen größeren Unternehmen des Planeten einen Großteil der Aktien verwaltet.

Auch in Deutschland ist BlackRock aktiv; BlackRock verwaltet große Aktienpakete vieler DAX-Unternehmen und Nebenwerte. Andere Beispiele sind Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America oder die Citigroup, bei denen BlackRock Großaktionär ist. Auf der anderen Seite hält der Assetmanager auch nicht unerhebliche Anteile an Rüstungs- und Ölkonzernen und wird mit Investitionen in die Drohnen-Industrie, den Saatgutspezialisten Monsanto und Unternehmen, die zur Palmölproduktion maßgeblich die Rodung des Regenwalds in Kauf nehmen, in Verbindung gebracht. Für diese Aktivitäten steht BlackRock und damit auch Larry Fink vermehrt in der Kritik