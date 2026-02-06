Bitpanda vs. Trade Republic
Welcher Broker ist besser?
Bitpanda oder Trade Republic? Diese Frage stellen sich viele Anleger, die günstig in ETFs, Aktien oder Kryptowährungen investieren möchten. Beide Anbieter gehören zu den bekanntesten Plattformen in Europa – verfolgen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte.
Trade Republic * ist ein deutscher Neobroker mit Fokus auf günstigen Wertpapierhandel, ETF-Sparpläne und einfache Vermögensbildung. Bitpanda * hingegen war lange primär ein Kryptobroker und hat sein Angebot erst in den letzten Jahren um Aktien und ETFs erweitert.
Doch welcher Anbieter ist wirklich die bessere Wahl?
In diesem Vergleich analysieren wir Bitpanda und Trade Republic im Detail – mit Fokus auf Kosten, ETF-Angebot, Funktionen und Sicherheit.
Das Wichtigste in Kürze: Bitpanda vs. Trade Republic
Kosten: Beide Broker verlangen 1 Euro pro Order und bieten kostenlose Sparpläne. Die Depotführung ist bei beiden Brokern kostenlos.
ETF-Angebot: Vergleichbar groß bei beiden Brokern.
Krypto-Angebot: Klarer Vorteil für Bitpanda. Das Angebot ist dort deutlich umfangreicher.
Zusatzfunktionen: Trade Republic bietet mehr Banking-Features (Zinsen, Karte, Kinder-Depot)
Sicherheit: Trade Republic hat seinen Sitz in Deutschland und bietet die deutsche gesetzliche Einlagensicherung. Bitpanda hat seinen Sitz in Österreich.
Kurzfazit: Für ETF- und Aktienanleger ist Trade Republic die bessere Wahl. Für Krypto-Investoren bietet Bitpanda mehr Möglichkeiten.
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Bitpanda im Porträt
Bitpanda ist ein österreichischer Anbieter, der ursprünglich als Kryptobroker gestartet ist und sein Angebot inzwischen deutlich erweitert hat. Inzwischen bietet die Plattform jedoch auch klassische Wertpapiere wie ETFs, Aktien oder Edelmetalle an.
Auf einen Blick:
- Sitz in Wien (Österreich)
- Handel von Kryptowährungen, Aktien, ETFs und Edelmetallen
- große Auswahl an Sparplänen
- 1 Euro Ordergebühr
- keine Depotführungsgebühr
Das Bitpanda-Depot ist per Desktop und App nutzbar. Zum Handeln wird der Handelsplatz Quotrix genutzt, andere Börsen stehen nicht zur Verfügung. Guthabenzinsen, Gemeinschaftskonten, Firmenkonten oder Kinder-Depots werden derzeit noch nicht angeboten. Eine Visa-Karte mit 1 Prozent Cashback bei jedem Einkauf mit Krypto-Assets. Mit Bitpanda Cash Plus, kann Rendite über das Cash verdient werden.
Trade Republic im Porträt
Trade Republic ist ein deutscher Neobroker mit deutscher Vollbanklizenz und zählt zu den größten seiner Art in Europa. Die Plattform kombiniert günstigen Wertpapierhandel mit einem Girokonto und einer Visa-Karte.
Auf einen Blick:
- Sitz in Deutschland
- Handel von ETFs, Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und Derivaten
- mehrere tausend kostenlose Sparpläne
- 1 Euro Fremdkostenpauschale pro Order
- keine Depotführungsgebühr
- Zinsen auf Guthaben (orientiert am EZB-Zins)
- gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro
Der Handel läuft über die LS Exchange, andere Börsen stehen nicht zur Verfügung. Über das Saveback-Programm kann jeweils 1 Prozent des Kartenumsatzes der Trade Republic Card in einen Sparplan investiert werden. Auch eine Aufrundungsfunktion (Round-Up) beim Bezahlen mit der Karte besteht. Auch ein Kinder-Depot kann angelegt werden.
Direkter Vergleich: Bitpanda vs. Trade Republic
Sowohl Bitpanda als auch Trade Republic ermöglichen den Handel mit ETFs, Aktien und Kryptowährungen. Dennoch unterscheiden sie sich deutlich in ihrer Ausrichtung:
- Trade Republic ist ein klassischer Neobroker mit klarem Fokus auf langfristigen Vermögensaufbau mit Wertpapieren.
- Bitpanda entwickelt sich von einer Krypto-Plattform zu einem All-in-One-Investmentanbieter.
Beide Plattformen sind einfach zu bedienen, reguliert und besonders bei Einsteigern beliebt. Die größten Unterschiede liegen in Funktionsumfang, Sicherheit und strategischer Ausrichtung.
Gebühren im Vergleich
Auf den ersten Blick wirken die Kosten bei beiden Brokern identisch:
- 1 Euro pro Order
- keine Depotgebühr
- kostenlose Sparpläne
Doch im Detail gibt es Unterschiede:
- Mindestorder: Bitpanda ab 2 Euro, Trade Republic ab 1 Euro
- Zinsen: Nur Trade Republic bietet Guthabenzinsen auf dem Konto
- Cash-Lösungen: Bitpanda bietet mit „Cash Plus“ eine alternative Verzinsung über Geldmarktfonds
Handelsangebot – ETFs, Aktien, Krypto im Vergleich
Beide Broker bieten ein breites Angebot – mit unterschiedlichen Stärken:
ETFs
- vergleichbare Auswahl bei beiden Anbietern
- große Sparplanangebote
Aktien
- Trade Republic mit größerem Gesamtangebot
- Bitpanda mit mehr Aktiensparplänen
Kryptowährungen
- klarer Vorteil für Bitpanda (deutlich größere Auswahl)
Zusätzlich bietet Trade Republic:
- Anleihen
- Derivate
- Private Markets
Sicherheit & Regulierung im Vergleich
Trade Republic verfügt über eine deutsche Vollbanklizenz, wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt und bietet eine gesetzliche Einlagensicherung von bis zu 100.000 Euro pro Kunde. Das ist für Anleger mit Sitz in Deutschland sicherer. Auch die steuerliche Abwicklung läuft für deutsche Anleger automatisch. Die Kundengelder auf dem Verrechnungskonto sind durch ein zusätzliches Sicherheitssystem geschützt, das die Guthaben auf mehrere Partnerbanken verteilt, darunter die Deutsche Bank und J.P. Morgan.
Bitpanda hat seinen Sitz in Österreich und bietet keine gesetzliche Einlagensicherung wie deutsche Broker. Laut Anbieter erfolgt die steuerliche Abwicklung für deutsche Anleger dennoch automatisch. Auch die Bitpanda Financial Services GmbH (Berlin Branch) unterliegt, nach Aussage des Anbieters, zusätzlich der Aufsicht der deutschen BaFin in Bezug auf bestimmte in Deutschland geltende Verhaltens- und Organisationsvorschriften.
Bitpanda vs. Trade Republic: Vergleichstabelle
|Merkmal
|Bitpanda
|Trade Republic
|Typ
|Krypto-Börse & Broker
|Neobroker & Vollbank
|Kryptowährungen
|650+
|50+
|Anzahl ETFs
|2.500+
|2.600+
|Anzahl Aktien
|7.500+
|12.400+
|Kosten pro Trade
|1 Euro
|1 Euro
|Sparpläne kostenlos
|Ja
|Ja
|Mindestordergröße
|2 Euro
|1 Euro
|Depotführung
|kostenlos
|kostenlos
|ETF-Sparpläne
|2.500+
|2.800+
|Aktiensparpläne
|5.600+
|2.700+
|Guthabenzinsen
|Ja (via Geldmarktfonds „Cash Plus")
|Ja (orientiert am EZB-Zins)
|Steuern
|steuereinfach (nach Aussage des Anbieters, Sitz in Wien)
|steuereinfach
|Einlagensicherung
|fehlt
|vorhanden
|Besonderes
|Testbericht
|Testbericht
|Testbericht
Welche Plattform ist besser für ETFs?
Für ETF-Anleger ist die Entscheidung relativ eindeutig:
Trade Republic ist die bessere Wahl für ETFs, weil:
- stärkerer Fokus auf langfristigen Vermögensaufbau
- sehr große Auswahl an ETF-Sparplänen
- integrierte Steuerabwicklung in Deutschland
- zusätzliche Funktionen wie Saveback und Zinsen
Bitpanda bietet zwar ebenfalls ETFs an, ist aber primär auf Kryptowährungen ausgerichtet. Wer regelmäßig in ETFs investieren möchte, für den ist Trade Republic in der Regel die bessere Wahl.
Für wen eignet sich welcher Broker?
Bitpanda ist besser geeignet, wenn …
- du aktiv in Kryptowährungen investieren möchtest
- du ein breites Krypto-Angebot suchst
- du zusätzliche Features wie Krypto-Zahlungen nutzen willst
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Trade Republic passt besser, wenn …
- du langfristig in ETFs und Aktien investieren möchtest
- du ein steuereinfaches Depot in Deutschland suchst
- du Banking und Broker kombinieren willst
- du von Zinsen und Zusatzfunktionen profitieren möchtest
- du Wert auf Einlagensicherung legst
Fazit: Bitpanda oder Trade Republic?
Bitpanda punktet vor allem als vielseitige Krypto-Plattform mit breitem Angebot und zusätzlichen Funktionen wie dem Bezahlen mit Kryptowährungen. Inzwischen wurde das Angebot deutlich erweitert: Auch Aktien und ETFs inklusive zahlreicher kostenloser Sparpläne sind verfügbar.
Trade Republic hingegen richtet sich klar an Anleger, die kostengünstig in ETFs, Aktien und weitere Wertpapiere investieren möchten. Der Broker kombiniert günstigen Handel mit Sparplänen und einem verzinsten Konto – ideal für den langfristigen Vermögensaufbau.
Welche Plattform besser zu dir passt, hängt maßgeblich davon ab, ob du deinen Fokus auf Kryptowährungen oder auf klassische Wertpapiere legst – und wie wichtig dir Aspekte wie Sicherheit und eine einfache steuerliche Abwicklung sind. Gerade für deutsche Anleger ist Trade Republic hier im Vorteil.
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Häufige Fragen zu Brokern wie Bitpanda und Trade Republic
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