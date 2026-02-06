Bitpanda vs. Trade Republic

Bitpanda oder Trade Republic? Diese Frage stellen sich viele Anleger, die günstig in ETFs, Aktien oder Kryptowährungen investieren möchten. Beide Anbieter gehören zu den bekanntesten Plattformen in Europa – verfolgen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte.

Trade Republic * ist ein deutscher Neobroker mit Fokus auf günstigen Wertpapierhandel, ETF-Sparpläne und einfache Vermögensbildung. Bitpanda * hingegen war lange primär ein Kryptobroker und hat sein Angebot erst in den letzten Jahren um Aktien und ETFs erweitert.

Doch welcher Anbieter ist wirklich die bessere Wahl?

In diesem Vergleich analysieren wir Bitpanda und Trade Republic im Detail – mit Fokus auf Kosten, ETF-Angebot, Funktionen und Sicherheit.