Bruno Poulin (Ossiam) über enorme Chancen bei US-Anleihen

Herr Poulin, welche aktuellen Trends sehen Sie in Bezug auf nachhaltige ETFs?

Der Appetit auf nachhaltige ETFs ist in Europa nach wie vor groß. Laut TrackInsight waren seit Jahresbeginn rund 25 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen in ESG-ETFs zu verzeichnen. Wir glauben, dass dieser Trend anhalten und sich in den kommenden Jahren noch verstärken wird, da das Bewusstsein der Anleger, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, zunimmt – der erste Meilenstein 2030 steht vor der Tür. Dies wird mit einem stärkeren regulatorischen Anreiz für institutionelle Anleger einhergehen, ihr traditionelles Engagement in nachhaltigere Anlagen zu verlagern. Paris-Aligned Benchmarks (so genannte „PAB“-Lösungen) sind die wichtigsten Instrumente, um Kerninvestitionen auf das Netto-Null-Ziel auszurichten, und gewinnen bei den Anlegern zunehmend an Bedeutung.

Welchen Herausforderungen müssen sich ETF-Anbieter hier stellen?

Nachhaltige ETF-Anbieter stehen vor denselben Herausforderungen wie „klassische“ ETF-Anbieter: Aufklärung. Nachhaltige ETFs sorgen für mehr Transparenz und klare ESG-Anlageziele, entweder durch die Nachbildung von Indizes, deren Methodik öffentlich ist, oder durch aktives Management (aktive ETFs), insbesondere solche mit einem systematischen Anlageansatz.

Welche Chancen und Risiken sehen Sie derzeit für Anleihen-ETFs im Hinblick auf die Zinswende?

Im Zinsbereich sehen wir derzeit eine starke Anlagemöglichkeit in der US-Renditekurve, die nach der Politik der US-Notenbank Federal Reserve zur Inflationsbekämpfung ungewöhnlich abwärts geneigt ist. Wir sind der Meinung, dass dies einen einzigartigen Einstiegspunkt für Anleger darstellt, die von einer Versteilerung der Kurve profitieren wollen, da die US-Spreads historische Tiefststände erreicht haben. Die Versteilerung könnte sowohl am kurzen als auch am langen Ende der Renditekurve erfolgen, und zwar aufgrund eines Rückgangs der Inflation und einer Neubewertung der langfristigen Zinssätze durch die Anleger.