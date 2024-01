Tech-Aktien 2024: Deshalb stehen KI-Unternehmen in den kommenden Monaten im Fokus

Die aktuellen Gewinnprognosen für 2024 deuten auf ein weiteres Wachstum des KI-Marktes hin. Es wird erwartet, dass die repräsentativen Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA ein beträchtliches Wachstum im Jahresvergleich verzeichnen werden, was den Grundstein für eine zweite Welle des Optimismus gegenüber KI legen könnte. Anfangs wurde KI hauptsächlich mit Spekulationen assoziiert, aber wie die Daten für 2023 und die Schätzungen für 2024 zeigen, gibt es in der Branche tatsächlich Anzeichen für ein beträchtliches organisches Wachstum. In diesem Zusammenhang lohnt es sich, einen Blick auf Unternehmen zu werfen, die im Jahr 2023 mit der Rentabilität zu kämpfen hatten/haben, deren Situation sich aber im nächsten Jahr voraussichtlich ändern sollte.

Nach Jahren der Verluste und des „Cash * Burns“ hat das Technologieunternehmen Palantir erstmals in seiner Geschichte ein rentables Geschäftsjahr erlebt. Das Unternehmen hat Vereinbarungen nicht nur im öffentlichen Sektor, sondern vor allem in der Privatwirtschaft im Jahr 2023 abgeschlossen, darunter mit Amazon Web Services, Oracle und Panasonic. Palantir kann sich also auf zwei positive Katalysatoren freuen: den wachsenden zivilen Sektor und die Entwicklung von KI-Produkten und -Dienstleistungen für Verteidigungs- und Nachrichtendienste, da seine Produkte aus geopolitischen Gründen mehr denn je gefragt sind. Andererseits ist das Fehlen eines Cloud-basierten, laufenden Abonnementmodells für Palantir nach wie vor ein Hindernis für die Vorhersagbarkeit und schränkt die Sichtbarkeit der Erwartungen des Managements in Bezug auf die Steigerung seines Umsatzwachstums ein.