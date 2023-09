Noch keinen Japan-ETF im Portfolio? Das musst du jetzt wissen

Es geht aufwärts am Aktienmarkt in Japan

Doch es tut sich was in Ostasien. Auch Japan leidet unter einer vergleichsweise hohen Inflation, doch der Staat arbeitet mit diversen Konjunkturprogrammen, um die Probleme in Schach zu halten, die Wirtschaft anzukurbeln und das Land für Anlegerinnen und Anleger wieder interessant zu machen. Das scheint sich auszuzahlen – der japanische Aktienmarkt ist derzeit wieder beliebt. Das liegt sicher nicht zuletzt an den guten Wachstumsaussichten – mit einem Plus von 1,3 Prozent rechnen Experten.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung japanischer Aktien-ETFs.

In der vergangenen Woche erlebten die asiatischen Börsen ein Hoch, getrieben von den starken Entwicklungen an der Wall Street. Für den Nikkei etwa ging es um 1,4 Prozent nach oben. Besonders beliebt bei Anlegerinnen und Anlegern auf beiden Seiten des Atlantiks: Aktien von Chipherstellern.

Chips sind schon seit längerem heißbegehrt – sie sind derzeit knappes Gut, werden aber sowohl in der Autoindustrie als auch in der Herstellung von etwa Smartphones und anderen Elektrogeräten benötigt.

Investieren in einen Japan-ETF

Wer jetzt darüber nachdenkt, in einen Japan-ETF zu investieren, hat die Wahl zwischen verschiedenen Produkten. Eines davon ist der iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (Acc) (WKN: A0RPWL). Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Dazu gehören etwa Toyota, Sony oder Mitsubishi.