Mit einem ETF kannst du vom starken Skandinavien profitieren

Was macht Novo Nordisk so erfolgreich?

Das Unternehmen hat seinen Umsatz seit 2011 jedes Jahr gesteigert und seit 2021 steigt der Umsatz immer schneller. Im Jahr 2021 betrug das Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen 13,8 Prozent, im Jahr 2022 16,4 Prozent und im ersten Halbjahr 2023 32 Prozent. Für das Gesamtjahr hat das Management die Prognose für das Umsatzwachstum auf eine Spanne von 27 bis 33 Prozent angehoben, nach zuvor 24 bis 30 Prozent. Dabei ist das Unternehmen mit einer Bruttomarge von 85 Prozent und einer Free Cashflow-Marge von 50 Prozent im ersten Halbjahr außerordentlich profitabel.

Ermöglicht wird diese starke Entwicklung durch die Marktführerschaft im Bereich der Diabetesbehandlung. In diesem Wachstumsmarkt konnte das Unternehmen seinen Marktanteil in den letzten Jahren kontinuierlich ausbauen. Mittlerweile hält Novo Nordisk weltweit einen Marktanteil von 32 Prozent im ersten Halbjahr 2023. Das besonders hohe Wachstum in den letzten Quartalen ist jedoch auf Medikamente zur Behandlung von Adipositas zurückzuführen. Mehr als 764 Millionen Menschen weltweit sind davon betroffen, aber nur zwei Prozent werden medizinisch behandelt. Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz in diesem Segment bei Novo Nordisk um 157 Prozent, obwohl das Medikament in allen relevanten Märkten noch privat bezahlt werden muss. Das Potenzial für eine Kostenübernahme durch Krankenkassen und Versicherungen ist also riesig.

Dennoch erscheint die Aktie von Novo Nordisk auf dem aktuellen Bewertungsniveau teuer. Es bestehen erhebliche Risiken, dass die Preise durch neue Wettbewerber unter Druck geraten. Bei der aktuellen Bewertung müsste allerdings das derzeitige Wachstumstempo beibehalten werden, damit das Unternehmen wieder in die Bewertung hineinwächst. Novo Nordisk ist zwar ein Unternehmen mit hoher Qualität und starken Positionen in Wachstumsmärkten, aber aufgrund der aktuellen Bewertung halte ich die hohe Gewichtung im ETF für problematisch.

Starke Performance…und eine überraschende Alternative

Der ETF hat sich seit seiner Auflegung im September 2013 deutlich besser entwickelt als vergleichbare Produkte auf den Dax oder den STOXX Europe 600. Ausschlaggebend dafür war eine schnellere Erholung und eine weiterhin positive Kursentwicklung nach dem Einbruch im Frühjahr 2020. Über den gesamten Zeitraum beträgt das Kursplus 133 Prozent.

Der Kursverlauf ähnelt dem des iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (WKN: A0Q4R3). Auch hier ist Novo Nordisk die größte Position und wirkte im Berichtszeitraum als Wachstumstreiber. Allerdings war die Entwicklung weniger volatil. Anleger müssen sich bei beiden ETFs der hohen Bedeutung von Novo Nordisk bewusst sein und können über die ETF-Auswahl die bevorzugte Form der Diversifikation wählen.