Ist dieser beliebte Wasser-ETF bereit für das Comeback 2024?

Ein Wasser-ETF im Portrait

Der iShares Global Water UCITS ETF (WKN: A0MM0S) ist ein börsengehandelter Fonds, der in Unternehmen investiert, die im Wassersektor tätig sind. Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des S&P Global Water Index abzubilden. Dieser Index umfasst Unternehmen aus der ganzen Welt, die in verschiedenen Bereichen des Wassersektors tätig sind, wie Wasserversorgung, -infrastruktur, -ausrüstung und -materialien.

Trotz der unterdurchschnittlichen Performance in der jüngeren Vergangenheit könnte das Thema Wasser vor einem Comeback stehen. Denn der Wassersektor ist ein langfristiger Wachstumsmarkt. Die Weltbevölkerung wächst und mit ihr der Bedarf an sauberem Trinkwasser und Abwasserentsorgung. Schon heute haben laut Unicef weltweit rund zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Zudem ist zu erwarten, dass der Klimawandel die Wasserknappheit in einigen Regionen der Welt weiter verschärfen wird. Die Bedeutung von Unternehmen, die Lösungen für diese Herausforderungen anbieten, dürfte daher in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen.