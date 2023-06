Investieren in die US-Industrie: Lohnt sich das?

Die US-Industrie spielt seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle in der Weltwirtschaft und hat sich als einer der innovativsten Sektoren etabliert. Jetzt investieren?

Die US-Industrie umfasst Unternehmen aus so unterschiedlichen Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Elektroindustrie und Transport. Bringt dieser Mix eine bessere Rendite als der breitere S&P 500? Dieser Artikel gibt Antwort.

Für Anleger, die in diesen Sektor investieren möchten, bietet der iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF (WKN: A142N0) eine interessante Möglichkeit. Das Portfolio setzt sich aus den 76 Unternehmen des S&P 500 zusammen, die dem Industriesektor zugeordnet werden. Die Geschäftsmodelle der meisten Aktien im ETF unterliegen der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung. Nicht förderlich für die Qualität des ETF ist auch, dass die amerikanischen Fluggesellschaften im ETF enthalten sind. Diese Lektion musste auch Warren Buffett in seiner Karriere mehrmals schmerzlich lernen.

Insgesamt kommt der Subsektor Luftfahrt und Verteidigung im ETF auf eine Gewichtung von 20 Prozent. Das liegt aber weniger an den Fluggesellschaften als an der starken Rüstungsindustrie in den USA. Für Anleger, die solche Investments in ihrer persönlichen Anlagestrategie ausschließen, ist der ETF daher nicht geeignet. Ansonsten ist der ETF gut diversifiziert mit elf weiteren Subsektoren, deren Gewicht jeweils unter zehn Prozent liegt. Das Engagement in den Top 10 ist mit 38,8 Prozent eher gering.