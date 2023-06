Erneuerbare Energien sind nach dem Wonnemonat Mai auf dem Vormarsch

So wurde etwa trotz der deutlich geringeren Einstrahlung in Italien ein gutes Produktionsergebnis erzielt. „In Italien mit minus 14 Prozent Einstrahlung wurden immer noch 96 Prozent der erwarteten Strommenge geschafft“, sagt Voigt. Und in Spanien mit einer Einstrahlung von minus 30 Prozent kamen 83 Prozent des erwartbaren Ergebnisses zusammen.

Trotzdem liegt die Produktion grünen Stroms im Ziel: Bei Photovoltaik wurden insgesamt 98 Prozent des Solls erreicht, bei Wind 102 Prozent. „Dieses Ergebnis zeigt auch, dass die Robustheit zunimmt“, so Voigt. „Das liegt zum einen an der steigenden Zahl von Anlagen, die sich gegenseitig ergänzen und regionale wie wetterbedingte Unterschiede ausgleichen.“ Zum anderen geht aber auch die technische Entwicklung weiter.

„Diese Zahlen zeigen, dass die technische Seite eine immer größere Rolle spielt und dass sich in der Kalkulation sich eine Art stille Reserve gebildet hat“, so Voigt. „Dank der technischen Weiterentwicklungen sowohl bei Modulen, vor allem aber beim Betrieb und in der Wartung werden die Kalkulationsgrundlagen unter optimalen Bedingungen deutlich übertroffen. Bei der Windenergie gilt das in ähnlicher Weise.“

Tipp: Neben ETFs zu erneuerbaren Energien gibt es zahlreiche weitere spannende Anlagethemen. Schau dir also gleich unsere Themen-ETF-Seite an.

Angesichts noch leicht sinkender Strompreise werden die Abschöpfungen nach dem StromPBG voraussichtlich auch im Mai wieder gering ausfallen. „Für den Staat sind die sinkenden Strompreise aber in jedem Fall eine große Entlastung, da auch die Strompreisbremse entsprechend weniger in Anspruch genommen werden muss“, so Voigt.

Investition in erneuerbare Energien

Als ETF-Anlegerin bzw. -Anleger kannst du bequem auf erneuerbare Energien setzen. Eine Möglichkeit bietet etwa der Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF (WKN: A2QPB6). Hier findest du weitere Informationen zum thesaurierenden ETF: