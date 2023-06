Demografie: Deutschland wird alt – so stellst du dein ETF-Portfolio auf den Wandel ein

Demografie: Altersarmut vs. Best Ager

Dass sich dieser demographische Wandel auf unser Rentensystem auswirkt, ist lange bekannt und wird immer wieder diskutiert. Altersarmut ist längst kein bloßes Schreckgespenst mehr, sondern bereits jetzt für viele Rentnerinnen und Rentner bittere Realität. Die jüngeren Generationen sind sich dessen bewusst – und fürchten sich oft vor ihrer Zukunft. Ob die geplante Aktienrente daran etwas ändern kann, ist fraglich.

Und dennoch bietet der demografische Wandel auch Chancen. Denn es gibt es da auch die Gruppe der sogenannten Best Ager – Menschen zwischen 50 und 70, die wirtschaftlich gut aufgestellt sind und denen gegenüber Unternehmen und vor allem deren Marketingabteilungen immer aufmerksamer werden. Denn die Best Ager sind aktiv, reisen gern, legen Wert auf hochwertige Produkte und investieren in ihre Gesundheit. Sie sind eine attraktive Zielgruppe.

Tipp: Neben ETFs zur alternden Gesellschaft gibt es zahlreiche weitere spannende Anlagethemen. Schau dir also gleich unsere Themen-ETF-Seite an.

Es eröffnen sich damit ganz neue Möglichkeiten in der Wirtschaft, denn diese Best Ager haben ganz andere Bedürfnisse, als Senioren noch vor 20 Jahren hatten – sie sind sichtbar in der Gesellschaft und haben wirtschaftlich eine weit größere Macht, als wir uns das vorstellen. Unternehmen reagieren darauf schon längst. Und somit können auch Anlegerinnen und Anleger vom demografischen Wandel profitieren – und etwas für die eigene finanzielle Vorsorge tun.