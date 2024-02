Wie gut funktionieren Markt-Timing-Strategien?

Wie Markt-Timing-Strategien funktionieren können

Der Analyse zufolge schnitt eine Strategie am besten ab, die darauf abzielte, die Aktienmarktprämie zu nutzen, indem zwischen Aktien und kurzfristigen US-Staatsanleihen umgeschichtet wurde. Durch den rechtzeitigen Einstieg in festverzinsliche Wertpapiere während der Marktabschwünge in den Jahren 2001, 2008 und 2022 übertraf diese Strategie ein Buy-and-Hold-Marktportfolio im Zeitraum 2001 bis 2022 um 5,5 Prozent pro Jahr.

Dieses Ergebnis zeigt, dass es durchaus möglich ist, die richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkte zuverlässig zu treffen. Um herauszufinden, ob dies tatsächlich der Fall ist, haben Wei Dai und Audrey Dong genauer untersucht, wie die Timing-Strategie mit der besten Performance funktioniert.

Die erfolgreiche Strategie nutzt das aktuelle Bewertungsniveau, um die Aktienmarktprämie in entwickelten Märkten außerhalb der USA zu timen. „Das heißt, am Ende eines jeden Kalenderjahres verglich die Strategie das aktuelle Kurs-Buchwert-Verhältnis des Marktes mit seiner historischen Verteilung über den letzten rollierenden Zehn-Jahres-Zeitraum“, sagt Dai. Übertraf das Kurs-Buchwert-Verhältnis das oberste 20. Perzentil der historischen Verteilung, stieg die Strategie aus dem Aktienmarkt aus und wechelte zu einmonatigen Staatsanleihen. Lag das Kurs-Buchwert-Verhältnis unter dem 50. Perzentil seiner historischen Verteilung, wechselte die Strategie wieder zurück.

Kombination ist entscheidend für Erfolg

„Wie sich in unserer Untersuchung herausgestellt hat, ist es entscheidend, die genannte Kombination von Parametern zu verwenden“, erklärt Dai weiter). Stimmen müssen also Timing-Signal (in der oberen Strategie das Bewertungsniveau), Prämie (Aktienmarkt), Region (entwickelte Märkte außerhalb der USA), Häufigkeit der Portfolioanpassung (jährlich), verwendete historische Verteilung (rollierende Zehn-Jahres-Zeiträume) und die beiden Schwellenwerte (20. und 50. Perzentil). Verändert sich nur ein Parameter, könne sich laut Dai die Überschussrendite der Strategie um die Hälfte reduzieren. Auch lässt sie sich nicht einfach auf andere Märkte übertragen.