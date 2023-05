Warum ich mit jedem Menschen über meine Geldanlage spreche

Wissen aufbauen und Vorurteile gegenüber der Geldanlage vergessen

Und das Thema Geldanlage stecken viele Deutsche immer noch gern in die Ecke unseriöser Aktiengeschäfte, bei denen man am Ende eigentlich nur verlieren kann. Auch habe ich oft gehört: Wer in Aktien investiert, bereichert sich auch nur am Leid der Welt, macht die Reichen noch reicher. Es gab eine Zeit, da habe ich nicht viel anders gedacht. Heute weiß ich: Ich hatte einfach keine Ahnung und war auch lange nicht gewillt, mich damit zu befassen. Themen wie Rente und Altersarmut kamen mir weit weg vor, lösten nur Stress aus.

In den letzten Zügen meines Studiums habe ich mich dann im Rahmen eines Forschungsprojekts mit eben diesen Themen befasst und mit vielen älteren Menschen gesprochen, die feststellen mussten: Das Versprechen der sicheren Rente wurde vom Staat gebrochen. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet hatten, ein durchschnittliches bis gutes Leben geführt hatten, waren nun in der Rente plötzlich auf Grundsicherung angewiesen. Ich war schockiert – und wusste, dem muss ich vorbeugen. Ich begann also, mich mit den Themen Altersvorsorge und Aktieninvestments zu befassen und stellte schnell fest: Da steckt weit mehr dahinter, als schnelle Gewinne und noch schnellere Verluste.

Ruhiger schlafen mit einem Sparplan

Meine allererste Anlage war ein klassischer Rentenfonds, aktiv verwaltet. Noch waren meine Kenntnisse zu marginal, ich habe mich vom Bankberater reinquatschen lassen. Heute würde ich es anders machen und doch habe ich den Fonds noch und zahle auch monatlich noch einen kleinen Betrag ein. Vielleicht löse ich ihn irgendwann auf und schichte das Ersparte um.

Wichtiger ist mir aber mein ETF-Portfolio. Ich investiere mit wenigen ETFs in die ganze Welt und bin mit meiner derzeitigen Auswahl sehr zufrieden. Das Krisenjahr 2022 hat mir durchaus auch die ein oder andere Schweißperle auf die Stirn getrieben, doch am Ende konnte ich immer gut schlafen. Denn ich weiß ja, dass nach einem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Das gilt eben auch für den Aktienmarkt.