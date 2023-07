Vorhaben: Private Altersvorsorge soll grundlegend reformiert werden

Derzeit besparen die Deutschen etwa 16 Millionen Riester-Verträge. Allerdings ist die Tendenz rückläufig. Vielen Bundesbürgerinnen und -bürgern erscheint die Riester-Rente nicht mehr attraktiv und zeitgemäß – und das trotz staatlicher Förderung. Verwunderlich ist das nicht. So sorgte die lange Niedrigzinsphase für unbefriedigende Renditen und die zusätzlich hohen Kosten und starren Verträge für Verdruss. Geringere Garantien könnten Anbieter in die Lage versetzen, die Sparbeträge gewinnbringender am Kapitalmarkt investieren zu können. Zudem will die Fokusgruppe Anbieterwechsel vereinfachen. Bestehende Riester-Verträge sollen erst einmal gültig bleiben.