Sutor Bank: Krypto-Plattform Coindex gibt auf

Freundinnen und Freunde der breit gestreuten Krypto-Anlage verlieren eine Plattform. Coindex * stellt den Betrieb ein. Besteht Handlungsbedarf?

Das Konzept von Coindex erinnert ein wenig an ETFs. Kunden konnten in einen Korb verschiedenster Kryptowährungen investieren. Auch Sparpläne konnte man anlegen. Die beiden Sätze davor sind bewusst in der Vergangenheitsform gehalten, denn das Konzept ist Geschichte. Käufe und Sparplanausführungen sind nicht mehr möglich. In den vergangenen Tagen hat die Sutor Bank, die hinter der Krypto-Plattform steht, Kunden per Post angeschrieben. Betreff: Einstellung des Service Coindex. Damit ist klar: Die Tage von Coindex sind gezählt, der Anbieter verschwindet also vom Markt. Die Sutor Bank kündigt daher zum 15. Oktober 2023 die Verträge mit den Kunden.