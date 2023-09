Starinvestorin Cathie Wood übernimmt Rize ETF

Cathie Wood, Gründerin, CIO und CEO von ARK Invest wird wie folgt zitiert: „Die Übernahme unterstreicht das Engagement von ARK Invest, einem globalen Anlegerpublikum hochwertige thematische Anlagelösungen anzubieten, insbesondere für europäische Anleger, die bisher keinen Zugang zu unseren Produkten hatten. Wir glauben, dass der europäische ETF-Markt ein starkes Wachstumspotenzial bietet, da neue und jüngere Anleger durch das Wachstum digitaler Plattformen weiterhin Zugang zu ETFs erhalten und aktive ETFs ihren Marktanteil erhöhen, indem sie die Nachfrage nach innovativen Anlagemöglichkeiten erfüllen. Wir freuen uns, das talentierte Team von Rize ETF in der ARK-Familie willkommen zu heißen. Durch die Zusammenführung seiner Leidenschaft für thematische und nachhaltige Indexinvestitionen mit dem innovativen, aktiv verwalteten Ansatz von ARK, der sich auf disruptive Innovationen konzentriert, können wir unseren Kunden ein vielfältigeres Angebot an Anlageoptionen für Investitionen in die Zukunft bieten. Gemeinsam werden wir die Anleger weiter aufklären und ihnen helfen, ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.“

Rize ETF wurde 2019 von den ETF-Branchenveteranen Stuart Forbes, Rahul Bhushan, Jason Kennard und Anthony Martin gegründet und ist in ganz Europa für seinen innovativen Ansatz zum Aufbau hochwertiger, forschungsbasierter und innovativer thematischer und nachhaltiger Index-ETFs bekannt geworden. Vor der Gründung von Rize ETF waren die Gründer maßgeblich am Aufbau des europäischen UCITS-ETF-Geschäfts von ETF Securities beteiligt, das 2018 von Legal & General übernommen wurde. Alle Gründer werden im Unternehmen verbleiben und weiterhin das Wachstum und die Entwicklung von ARK Invest Europe leiten.

Die Übernahme durch ARK (Cathie Wood) stelle einen wichtigen Schritt für die globale Expansionsstrategie des Unternehmens dar und ebne den Weg für die Einführung einer Reihe von innovativen ETFs unter dem UCITS-Rahmen für Anleger in Europa, Großbritannien und darüber hinaus, während sie gleichzeitig das nachhaltige Wachstum und die Expansion der thematischen und nachhaltigen Index-ETFs von Rize ETF in Europa und weltweit erleichtern solle.

Stuart Forbes, Mitbegründer von Rize ETF, fügte hinzu: „Die Übernahme bietet ARK einen Einstieg in den europäischen ETF-Markt, wobei wir von unserer Expertise und unserer Erfolgsbilanz beim Aufbau mehrerer europäischer ETF-Unternehmen profitieren. Durch die Nutzung des globalen Netzwerks von ARK und unserer Expertise im europäischen Vertrieb wollen wir unsere gemeinsame globale Präsenz stärken. Diese Initiative bedeutet nicht nur Geschäftswachstum, sondern auch einen kollaborativen Austausch von Best Practices, Erkenntnissen und Verständnis der globalen Vermögensverwaltungsbranche.“

Rahul Bhushan, Mitbegründer von Rize ETF, erklärte: „In den letzten fünf Jahren haben wir uns eine Nische bei thematischen und nachhaltigen ETFs geschaffen. Durch den Zusammenschluss mit ARK, einem Vorreiter im Bereich der disruptiven Innovation bei Investitionen und Forschung, sind wir in der Lage, eine erweiterte Produktpalette anzubieten, welche drei wichtige Wachstumsbereiche des europäischen ETF Marktes abdeckt: Themen, Nachhaltigkeit und aktive ETFs. Diese Zusammenarbeit ermöglicht nicht nur eine breitere Auswahl für unsere Kunden, sondern fördert auch ein intensiveres Engagement im Bereich des Researchs und hält unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit aufrecht.“

In der kommenden Zeit werden der Name und die Marke Rize ETF schrittweise aufgegeben, um den Weg für „ARK Invest Europe“ zu ebnen. Unter der neuen Plattform ARK Invest Europe werden die bestehenden Rize ETF-Indexprodukte unter dem Präfix „ARK“ vertrieben. ARK Invest Europe wird weiterhin die hohen Standards in Bezug auf Investment-Research, Portfoliomanagement und Kundenservice aufrechterhalten, für die ARK bekannt ist, und gleichzeitig das umfassende Fachwissen von Rize ETF nutzen, das den gesamten Produktzyklus von ETFs abdeckt, angefangen bei der Produktstrategie und der Indexentwicklung, über rechtliche und aufsichtsrechtliche Fragen, Steuern, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Research bis hin zu Marketing und Vertrieb.

ARK erwarb in Abstimmung mit seinem Minderheitseigentümer NAMA Investment Partners, Inc. (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Nikko Asset Management) Rize ETF von AssetCo plc („AssetCo“), einem britischen Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Erwerb, der Verwaltung und dem Betrieb von Vermögens- und Vermögensverwaltungsaktivitäten und -beteiligungen sowie anderen damit verbundenen Dienstleistungen befasst. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden ARK und AssetCo zusammenarbeiten, um auf der neu eingerichteten Plattform ARK Invest Europe mehrere ETF-Produkte für das River & Mercantile-Geschäft, die Tochtergesellschaft von AssetCo für die aktive Aktienverwaltung, aufzulegen.

So groß ist Rize ETF

Zum 31. August 2023 verwaltete Rize ETF 452 Millionen US-Dollar in elf UCITS-ETFs, die entweder als SFDR Artikel 8- oder Artikel 9-Fonds klassifiziert sind, ihren Sitz in Dublin haben und in ganz Europa vertrieben werden. ARK verwaltet weltweit etwa 25 Milliarden Dollar in ETFs und anderen Produkten.