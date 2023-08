Sportaktien: Kannst du mit Outdoor-Aktien dein Depot fitter machen?

Im Sommer hat Outdoorsport natürlich Hochkonjunktur. Aus dem Trend ergibt sich ein großes Potenzial für Sportaktien.

Immer mehr Deutsche verbringen ihre Freizeit draußen. In innerstädtischen Parks und auf Feldwegen tummeln sich Jogger. Radfahrer und Wanderer sind unterwegs, Kletterer erklimmen Felsen und Berge. Segler, Stand-up-Paddler und Surfer finden sich an Seen und Küsten ein. Wenn das Wetter es zulässt, ist selbstverständlich Schwimmen in Seen und Flüssen eine perfekte Methode, um Ausdauer zu trainieren und Muskeln aufzubauen.