So profitieren ETF-Anleger jetzt von der voranschreitenden Deglobalisierung

Ein extremes Beispiel für Deglobalisierung

Ein Beispiel liefert der niederländische Chiphersteller Nexperia. „Was als Symbol internationaler Kooperation begann, ist nun ein Lehrstück über geopolitische Abhängigkeiten“, so Beil. Nachdem der Konzern 2016 an ein chinesisches Konsortium verkauft worden war, übernahm die niederländische Regierung im Oktober 2025 die Kontrolle über das Unternehmen. „Hintergrund sind Sicherheitsbedenken und der Versuch, die technologische Souveränität Europas zu sichern“, sagt Beil. Der Schritt verdeutlicht, wie sehr wirtschaftliche und politische Interessen mittlerweile miteinander verwoben sind.

Die Auswirkungen reichen weit über den Technologiesektor hinaus. Die Automobilindustrie kämpft infolge von Lieferengpässen bei Halbleitern mit Produktionsausfällen, während in Brüssel und Berlin neue Programme zur Reindustrialisierung Europas vorbereitet werden. „Der Fall Nexperia zeigt exemplarisch, dass offene Märkte verwundbar geworden sind – und dass Staaten bereit sind, wirtschaftliche Eingriffe als Mittel geopolitischer Strategie zu nutzen“, so Beil. Diese Entwicklung markiert den Beginn einer neuen wirtschaftlichen Ära. Jahrzehntelang galt das Prinzip: Produktion dort, wo sie am günstigsten ist. Heute zählt zunehmend, wo sie am sichersten und politisch stabilsten möglich ist. Der Trend zur strategischen Eigenständigkeit verändert die Wertschöpfungsketten und zwingt Unternehmen, ihre Strukturen neu zu denken.

Für Anleger bedeutet das einen Paradigmenwechsel. Die Ära der grenzenlosen Globalisierung weicht einer Phase neuer Regionalisierung. Besonders große, stark international verflochtene Konzerne geraten unter Druck – durch Handelsbarrieren, regulatorische Auflagen und ihre Verwundbarkeit durch geopolitische Risiken. Auch Schwellenländer könnten einen schweren Stand haben. „Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass Schwellenlandaktien sich über längere Zeiträume besser entwickelt haben als Industrielandaktien, wenn die Globalisierung ausgeweitet wurde“, sagt Martin Lück, Geschäftsführer des Analysehauses Macro Monkey. Dies habe in zwei großen Schüben, jeweils nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1990 und dem Beitritt Chinas sowie WTO 2001, zu Jahren starker Outperformance der Schwellenländer geführt.

„Der Umkehrschluss bedeutet, dass in der gegenwärtigen Phase der Deglobalisierung Schwellenlandaktien es vermutlich schwer haben, Industrielandaktien hinter sich zu lassen“, so Lück. „Gleichzeitig entstehen neue Chancen bei Unternehmen, die ausgewogen zwischen lokaler Verwurzelung und internationaler Reichweite agieren“, sagt Beil.

Mittelgroße Unternehmen mit hoher Anpassungsfähigkeit könnten Gewinner sein

„Gerade mittelgroße Unternehmen, die flexibel, innovativ und regional gut vernetzt sind, können von dieser Entwicklung profitieren“, sagt Beil. „Sie sind oft unabhängig genug, um globalen Störungen ausweichen zu können, aber gleichzeitig groß genug, um internationale Märkte zu bedienen.“ Ihr Geschäftsmodell basiert oft auf Anpassungsfähigkeit und Spezialisierung – Eigenschaften, die in einer Welt gestörter Lieferketten und wachsender Unsicherheiten an Bedeutung gewinnen.