Sind Mischfonds die Gewinner in schwankenden Marktphasen?

Mischfonds: Diversifizierung ist der Schlüssel

Die Korrelation zwischen verschiedenen Anlageklassen kann erheblich variieren, und eine konsistente Vorhersage der gewinnbringenden Anlageklasse ist aufgrund der Dynamik der Wirtschaftszyklen auf globalen Märkten eine Herausforderung. Trotz dieser Herausforderung haben Studien gezeigt, dass Portfolios mit zwei oder mehr Anlageklassen im Vergleich zu Portfolios mit lediglich einer Anlageklasse über lange Zeiträume höhere risikobereinigte Renditen erzielen. Das liegt daran, dass Anlageklassen, die in einem Jahr zu den Gewinnern gehören, in späteren Jahren oft auf der Strecke bleiben. Mischfonds bieten Anlegern eine bequeme Lösung für dieses Problem, denn sie bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Rohstoffe, REITs, Edelmetalle und alternative Anlagen zu investieren. Durch die Diversifikation haben Mischfonds das Potential, Ihr Portfolio vor erheblichen Verlusten im Falle von Branchenabschwüngen zu schützen und gleichzeitig das Risiko zu verringern, eine Rallye in einer bestimmten Anlageklasse komplett zu verpassen.

Aktives Management und taktische Allokation

Die Marktbedingungen können sich aufgrund verschiedener Faktoren wie makroökonomischen Schocks bspw. eine Inflation, geopolitischen Ereignissen (Ukraine-Krieg) und technologischen Fortschritten (Künstliche Intelligenz) schnell ändern. Durch aktives Management können ausgewogene Fonds diese Chancen nutzen und sich in einem schwierigen Marktumfeld besser zurechtfinden als einzelne Anleger. Durch aktives Rebalancing werden die Mechanismen „günstig kaufen“ bzw. „teuer verkaufen“ in den Kern der Multi-Asset-Strategie eingebaut. Wenn zum Beispiel die Aktienmärkte steigen, verbuchen die Fonds Gewinne in Aktien und schichten sie in andere günstiger bewertete Anlageklassen um. Wenn die Aktienmärkte fallen, kaufen diese Fonds i.d.R. mehr Aktien und verkaufen die anderen Anlageklassen. Ein guter gemischter Fonds wird daher eine strategische Allokation vornehmen, um antizyklisch Chancen zu nutzen, mit einer größeren Breite über die Finanzmärkte und einer geringeren Volatilität des Portfolios.