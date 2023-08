Silber überzeugt mit starker Outperformance gegenüber Gold

In den vergangenen Wochen zeigte sich der Silber-Preis ausgesprochen freundlich und entwickelte sich deutlich besser als sein „großer Bruder Gold“. Dies könnte der Startschuss für eine anhaltende Outperformance sein.

Aktuell haben Investoren wenig Interesse an den beiden monetären Edelmetallen Gold und Silber, was sich vor allem an den Abflüssen im ETF-Sektor und am nachlassenden Optimismus der Terminspekulanten ablesen lässt. An den Silbermärkten verhinderte eine robuste Industrienachfrage Schlimmeres. Diese repräsentiert derzeit mehr als die Hälfte der Gesamtnachfrage, während sich bei Gold der industrielle Bedarf laut aktuellen Daten des World Gold Council auf lediglich sieben Prozent beläuft. Auf Zwölfmonatssicht verteuerte sich der Silberpreis um 31,5 Prozent, während beim Goldpreis ein Plus von lediglich 11,7 Prozent zu beobachten war. Diese Outperformance belief sich somit auf fast 20 Prozentpunkte und schlug sich beim Gold/Silber-Ratio in einem Rückschlag von 92 auf 79 nieder.