S-Broker: Sparkassen-Broker winkt jetzt mit fast drei Prozent

Neukunden des S-Broker aufgepasst: Beim Sparkassen-Broker gibt es ab sofort 2,9 Prozent Zinsen. Erfahre jetzt mehr darüber.

Brokerage-Kundinnen und Kunden, die sich für ein Depot beim S Broker entscheiden, erhalten ab sofort mehr Zinsen auf ihr Tagesgeld. Einlagen von neuen Depotkunden werden bis auf weiteres auf dem Tagesgeldkonto (KontoPlus) mit 2,9 Prozent pro Jahr verzinst – und das sechs Monate lang bis zu einer Guthabensumme von 250.000 Euro. Der zentrale Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe möchte mehr online-affine Selbstentscheider für sein Brokerage-Angebot gewinnen. „Mit diesem Schritt geben wir die Zinsentwicklung am Markt an unsere Kundinnen und Kunden weiter. Wer ein Depot mit Tagesgeldkonto beim S-Broker neu eröffnet, erhält nun neben einem umfangreichen Leistungsspektrum für Einsteiger und Fortgeschrittene im Bereich der Wertpapieranlage auch attraktive Zinsen auf sein Tagesgeld-Guthaben“, so Sabine Meyer, Director Produkt- und Handelsangebot beim Sparkassen-Broker.