Phishing: Kriminelle haben es derzeit vermehrt auf Bankkunden abgesehen

Phishing-Attacken greifen derzeit um sich

Das ist aktuell leider kein Einzelfall. Auch Kunden anderer Broker und Banken sind betroffen. So kann die Verbraucherzentrale auf ähnliche Fälle verweisen. Bei der Santander Bank kam es jüngst zu einem Phishing-Versuch durch vermeintlich notwendige Zustimmung zur Vertragsänderung. Vorsicht: Die vermeintliche Zustimmung erfolgt über den Klick auf einen Textkasten mit der Aufschrift „Jetzt Zustimmen“. Klicke keinesfalls auf solche Buttons.

Nur wenige Tage zuvor meldeten die Verbraucherschützer Fälle bei der Sparkasse. Innerhalb der Mail mit dem Betreff „Baldige Deaktivierung Ihres Kontos“ geht es um eine vermeintliche temporäre Einschränkung des Sparkassen-Kontos, also ähnliche wie zuvor bei Trade Republic geschildert. Nach einer unpersönlichen Anrede ist die Rede davon, dass die Funktionen rund um Überweisungen und Lastschriftverfahren seit dem 5. Juni 2023 nicht mehr nutzbar seien. Eine Reaktivierung erfolge über den „Identifikations- und Verifikationsprozess“, da sonst eine Kündigung des Vertragsverhältnisses drohe. Diese Reaktivierung könne man angeblich „kostenfrei und einmalig“ über den beigefügten Button erledigen. Auch hier gilt: Niemals anklicken.

Tipp: Alle genannten Banken und Broker sind äußerst seriöse Anbieter.

Und davor wiederum hatten es Online-Langfinger auf die Kundschaft der DKB abgesehen. Wie so oft, wird die Aktualisierung der Karteninformationen gefordert. Grund dafür sei der Schutz vor „möglichen Sicherheitsrisiken“ sowie deiner „finanziellen Daten“. Es erfolge eine vorübergehende Kontosperrung, falls man der Aufforderung nicht innerhalb von 48 Stunden nachkomme. Dass es sich hier um einen Betrugsversuch handelt, lässt sich vor allem an der unpersönlichen Anrede, der Drohung mit der Kontosperrung und der Fristsetzung erkennen. Durch die vermeintliche „Aktualisierung“ schützt du deine sensiblen Daten nicht, sondern bringst sie in Gefahr. Das kann man gar nicht oft genug betonen.

So verhältst du dich richtig

Sollte eine vermeintliche Nachricht deiner Banker oder deines Brokers ohne Anrede, in merkwürdigem Deutsch oder mit einem Button zum Klicken ausgestattet sein, handelt es in aller Regel um sogenannte Phishing-Mails. Ignoriere diese Nachrichten und verschiebe sie unbeantwortet in den Spam-Ordner. Im Zweifel hilft auch ein Anruf bei der Bank.