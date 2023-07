Das ist von den aktuellen Blackrock-Zahlen zu halten

Profitabilität und weiteres Wachstum

Die Plattformstrategie des Unternehmens hat im Laufe der Zeit zu Skalierung und operativer Hebelwirkung geführt, mit einer Margenausweitung von 240 Basispunkten in den letzten zehn Jahren. Im zweiten Quartal 2023 lag die operative Marge von Blackrock bei 36,2 Prozent. Im Jahr 2023 will Blackrock von der anhaltenden Erholung der Märkte profitieren und das profitable Wachstum durch Investitionen diszipliniert vorantreiben. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll 2023 im Wesentlichen unverändert bleiben.

Für das eigene Geschäft sieht Blackrock weiterhin großes Wachstumspotenzial. CEO Larry Fink erwartet für seine Branche eine ähnliche Entwicklung wie bei der Cloud-Technologie. Ähnlich wie bei der Verlagerung von On-Premise-Daten in die Cloud rechnet er damit, dass Investmentkunden ihre Assets und Technologien konsolidieren werden. Blackrock sieht sich hier mit seinem umfassenden Angebot in verschiedenen Anlageklassen und dem starken SaaS-Technologiegeschäft rund um Aladdin in einer führenden Marktposition.

Was Blackrock so stark macht

81 Prozent des von Blackrock aktiv verwalteten Vermögens übertrifft über einen Zeitraum von fünf Jahren die Vergleichsgruppe oder den Benchmark. Viele Kosten, die in der Vermögensverwaltung anfallen, sind für das Unternehmen mehr oder weniger fix. Daraus ergibt sich ein Kostenvorteil, der es dem Management ermöglicht, einen Teil der Einsparungen an die Kunden weiterzugeben. So können Kunden beispielsweise bei passiven festverzinslichen Produkten rund ein Viertel der Kosten gegenüber dem Marktdurchschnitt einsparen.