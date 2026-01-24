Quanten-ETF im Fokus: So investierst du früh in die Technologie von morgen

Wissenschaftliche Durchbrüche als Treiber für Quanten-ETF?

Die Dynamik kommt nicht von ungefähr. „Bei der Quantentechnologie sowie bei Quantencomputern lassen sich derzeit viele große wissenschaftliche und technologische Fortschritte und Erfolge beobachten“, erklärt Moritz Henkel, Produktmanager bei VanEck Europa. Rückenwind erhielt das Thema zuletzt auch aus der Forschung: „So ging im letzten Jahr beispielsweise der Nobelpreis in Physik an drei Quantenphysik-Wissenschaftler, die mit ihrer Forschung ein wichtiges Signal für die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit des Quantencomputings geschaffen haben.“

Zusätzlich sorgen technologische Meilensteine für Aufmerksamkeit. „Auch das Unternehmen IonQ hatte Mitte Oktober letzten Jahres mit einem neuen Genauigkeits-Weltrekord einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu praxistauglicher Quantenhardware erreicht“, so Henkel.

Früher Zugang zu einer Schlüsseltechnologie

Noch sind viele kommerzielle Anwendungen Zukunftsmusik. Doch das Momentum wächst. „Das zunehmende Interesse an Quantencomputing und die wachsenden Erwartungen an kommerzielle Anwendungen spiegeln sich in dem starken Wachstum unseres ETFs wider“, sagt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer von VanEck Europa. Für dich bietet der ETF die Möglichkeit, frühzeitig dabei zu sein: „Der Quantum ETF bietet einen frühen Zugang zu einer bahnbrechenden Technologie, die in vielen Bereichen immense wirtschaftliche Bedeutungen haben kann“, etwa in Medizin, Logistik oder maschinellem Lernen.

Neukunden-Aktion bis 31.01.2026: Mit dem extraETF Portfolio Tracker behältst du 2026 all deine Depots im Blick, analysierst deine Assets und optimierst deine Geldanlage – mit 30 % Rabatt für alle Jahresabos*. Jetzt Code: 2026 einlösen und 30 % sparen! *

Was du als Anleger beachten solltest

Der ETF investiert weltweit in 30 Unternehmen – von spezialisierten Pure Plays bis hin zu Konzernen mit starker Forschung und relevanten Patenten. Wichtig bleibt: Quantencomputing ist eine junge Technologie. Hohe Chancen gehen mit erhöhten Risiken einher. Als Beimischung für chancenorientierte Anleger kann der ETF dennoch ein spannender Zukunftsbaustein sein. Wichtig: Mit solchen Themen-ETF veränderst du dein Gesamtportfolio. Um den Überblick zu bewahren und Risiken überwachen zu können, solltest du unbedingt den extraETF Portfolio Tracker nutzen.