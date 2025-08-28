Ist dieser junge Themen-ETF der Quantensprung für dein Depot?

Ein junger Themen-ETF ermöglicht dir Zugang zur Quanten-Computer-Technik. Kann der ETF auch der Quantensprung für dein Depot sein?

Der Ende Mai aufgelegte VanEck Quantum Computing UCITS ETF (WKN: A418QM) bietet als erster seiner Art in Europa Anlegern Zugang zu einer möglicherweise zukunftsweisenden Technik. „Der Quantum-ETF bietet einen frühen Zugang zu einer bahnbrechenden Technologie, die in vielen Bereichen immense wirtschaftliche Implikationen hat“, erklärt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer von Vaneck Europa. So können Quantencomputer unter anderem helfen, komplexe Molekülstrukturen in der Medizinforschung zu simulieren oder in kürzester Zeit unterschiedliche Szenarien durchzuspielen, etwa in der Logistik oder im Bereich maschinelles Lernen. Anleger sollten beachten, dass Quantum-Computing-Investitionen technologische und Marktrisiken bergen.

„Es gibt bisher nur relativ wenige börsennotierte spezialisierte Quantenunternehmen. Zudem lässt sich heute noch nicht absehen, welche Unternehmen langfristig profitieren werden und Bestand haben“, sagt Moritz Henkel, Produktmanager bei Vaneck Europa. „Deshalb verfolgen wir mit unserem ETF einen breiten Ansatz, bei dem sowohl spezialisierte und junge Quantencomputer-Start-Ups als auch etablierte Unternehmen mit Anwendungsfällen für diese Technologie berücksichtigt werden können.“

Tipp: In der Extra-Magazin-Ausgabe 5/2025 haben wir uns Themen-ETFs näher angesehen. Hier geht es zum Shop.

Dazu investiert der VanEck Quantum Computing UCITS ETF derzeit in 30 Unternehmen weltweit, zum einen in sogenannte Pure-Play-Unternehmen, die den Großteil ihres Umsatzes mit Quantencomputer-Technologien oder -Dienstleistungen machen. Zum anderen kommen für den ETF auch Unternehmen in Frage, die führend bei der Forschung und Entwicklung von Quantencomputern sind oder diese Technologie bereits anwenden. Hierbei richtet sich die Auswahl danach, wie viele relevante Patente einem Unternehmen im Bereich der Quantencomputing-Technologie bereits erteilt wurden.