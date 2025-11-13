Pierre Debru: "Quantencomputing stellt einen revolutionären Sprung in der Rechenleistung dar"

Quantencomputing ist derzeit ein großes Thema. Jüngst haben drei Wissenschaftler den Physik-Nobelpreis für ihre Quanten-Forschung erhalten. Wofür haben sie für Laien erklärt diesen Preis bekommen?

Der diesjährige Preis ging an drei Wissenschaftler: Professor John Clarke, Professor Michel H. Devoret und Professor John M. Martinis. Ihre Arbeit zeigt, dass Quantenphänomene wie der Quantentunnel-Effekt nicht nur in der subatomaren Welt existieren, sondern auch in Systemen so groß wie ein Chip. Die gemeinsame Arbeit der Nobelpreisträger hat den Grundstein für eine neue, transformative Ära in der Quantentechnologie gelegt, die Bereiche wie Quantencomputer, Quantenkryptographie und Quantensensorik umfasst. Der Nobelpreis 2025 folgt auf eine kürzlich erfolgte Auszeichnung für eine andere Entdeckung: Der Nobelpreis 2022 bestätigte die Existenz der Quantenverschränkung, eines der Grundprinzipien der Quantenwissenschaft und des Quantencomputings.

Was hat man sich unter Quanten-Technik generell vorzustellen?

Quantencomputing stellt einen revolutionären Sprung in der Rechenleistung dar, da es einen grundlegend neuen Ansatz zur Informationsverarbeitung nutzt. Durch die Anwendung der Prinzipien der Quantenmechanik und den Einsatz von Qubits (Quantenbits) können Quantencomputer enorme Datenmengen gleichzeitig analysieren und Problemlösungen in Geschwindigkeiten und Dimensionen ermöglichen, die für klassische Maschinen unvorstellbar sind.

Was könnte sich dadurch für uns als Nutzer und Anwender ändern?

Dieser Paradigmenwechsel ermöglicht Durchbrüche, die weit über die Möglichkeiten traditioneller Computer hinausgehen. Er birgt das Potenzial, eine Vielzahl von Branchen zu beeinflussen – von der Beschleunigung der Medikamentenentwicklung und der Modellierung komplexer Systeme wie Klimamuster, Molekülstrukturen und Finanzmärkte mit beispielloser Präzision bis hin zur Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz und Cybersicherheit.

Daraus ergeben sich möglicherweise auch Chancen für Anleger. Welche Bereiche scheinen in diesem Zusammenhang aussichtsreich?

Das Versprechen, dass Quantencomputing zuvor aufgrund ihrer enormen Komplexität unlösbare Probleme lösen kann, ist nirgendwo bedeutsamer als bei den großen Herausforderungen, denen die Menschheit heute gegenübersteht. Von der Heilung von Krankheiten bis zur Eindämmung des Klimawandels sind viele unserer dringendsten Probleme im Kern rechnerischer Natur.

Nehmen wir die Medikamentenentwicklung. Die Entwicklung eines neuen Medikaments kann mehr als ein Jahrzehnt dauern und Milliarden von Dollar kosten. Das liegt hauptsächlich daran, dass die präzise Simulation der Wechselwirkungen potenzieller Wirkstoffe mit biologischen Systemen von klassischen Computern nicht geleistet werden kann. Quantencomputing hat das Potenzial, dies zu verändern. Durch die Modellierung des molekularen Verhaltens mit beispielloser Genauigkeit könnten fehlertolerante Quanten­systeme die Suche nach neuen Behandlungen drastisch beschleunigen, die Entwicklungskosten senken und sogar Therapien für bisher unheilbare Krankheiten ermöglichen. Laut einer aktuellen Veröffentlichung des National Quantum Computing Centre (NQCC), dem nationalen Labor für Quantencomputing im Vereinigten Königreich, haben Forscher bereits mehr als 40 potenzielle Anwendungsfälle im Gesundheitswesen identifiziert – von der Medikamentenentwicklung über Diagnostik und Früherkennung bis hin zu personalisierter Medizin und sogar der effizienten Ressourcenzuweisung innerhalb von Gesundheitssystemen.