Panzer und Luxushandtaschen – eine gute Wahl?

Beinahe täglich ist in den Medien von Panzer-Lieferungen die Rede. Ist das ein Anlagethema für die Zukunft und ist es ethisch vertretbar?

Wer in den vergangenen Wochen die Zeitungen und Online-Medien im Finanzbereich durchforstet hat, wird immer wieder auf Hinweise zu thematischen Investments in Rüstung und in die Luxusbranche gestoßen sein. Das Säbelrasseln rund um Taiwan und insbesondere der Krieg in der Ukraine haben in ihrer Folge die Auftragsbücher der Rüstungshersteller förmlich explodieren lassen. Nicht nur Deutschland hat mit seinem 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr viel Geld für Panzer und Rüstung im Allgemeinen bereitgelegt. In ganz Europa sehen wir die höchsten Verteidigungsausgaben seit über 30 Jahren. Die USA, das Land mit den weltweit höchsten Militärausgaben, sendet Unmengen an Kriegsmaterial in die Ukraine, welches perspektivisch ersetzt werden muss. Mit rund 200 Milliarden Euro Ausgaben für das eigene Militär rangiert China auf Platz zwei im weltweiten Ranking. Und es kündigt an, die Militärausgaben um weitere 7,2 Prozent zu erhöhen.