Luxusaktien: Die Börse hat Lust auf Champagner

Chinesen stützen die Branche

In den vergangenen Monaten mehrten sich Zweifel, ob die Wachstumsschwäche in China und die allgemein wenig eindeutige ökonomische Situation nicht auf den Luxus-Markt durchschlagen würde. Ein Umsatzwachstum von neun Prozent auf 86,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr bei LVMH spricht jedoch eine andere Sprache. Der Nettogewinn stieg mit rund acht Prozent auf 15,2 Milliarden Euro.

LVMH-CEO Bernard Arnault erwartet 2024 weiteres Wachstum und das explizit in China. Dort strebt die Mittelschicht nach oben. Zwar liegt der Anteil des privaten Konsums an der Wirtschaftsleistung im Reich der Mitte noch immer deutlich unter dem Niveau der westlichen Industrieländer. Doch die Einkommen wachsen rasant. Zwischen 2013 und 2022 legte das Pro-Kopf-Einkommen um 8,1 Prozent jährlich zu. Bis 2025 könnten mehr als die Hälfte der chinesischen Haushalte der Mittelschicht angehören und damit Luxusgüteraktien Rückenwind verleihen.



Selbst in der vermeintlichen Krise des chinesischen Aktienmarkts wächst Chinas Wirtschaft noch immer. Außerdem ist der chinesische Absatzmarkt für Luxusgüter derart heterogen, dass er nach einer kurzen Delle selbst den Worst Case am chinesischen Immobilienmarkt überstehen würde. Gerade große Konzerne sind bestens positioniert, um vom Wachstum in China und anderen Regionen Asiens profitieren zu können.