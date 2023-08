Noch höhere Zinsen – kommt die Rezession?

Die geldpolitischen Katzen sind aus dem Sack: Die US-Notenbank FED hat zum elften Mal die Leitzinsen erhöht. Die Zinsen sind damit so hoch wie zuletzt 2001. Die EZB folgte mit Zinsschritt Nummer neun auf das Niveau von 2008, der Finanzkrise. Befeuern sie die Rezession?

Kaum sind die jüngsten Zinsentscheidungen in den USA und Europa gefallen, zeigen die Daten in der deutschen Wirtschaft einmal mehr, wie Zinserhöhungen wirtschaftlich wirken. Im Klartext: Im zweiten Quartal ist Deutschlands Wirtschaft nicht gewachsen. Sie trat auf der Stelle. Das heißt: Keine Rezession, also keine Phase, in der die Wirtschaft schrumpft. Doch die Lage ist ernst: Im ersten Jahresviertel war die Wirtschaftsleistung gesunken, im vierten Quartal auch. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht keinen Grund für eine „German Angst“. Doch der Internationale Währungsfonds warnt: Unsere Wirtschaft wird dieses Jahr in die Rezession abgleiten. 0,3 Prozent Minus befürchten sie.