Kryptowährungen: Gilt „Not your keys, not your crypto“ noch?

Kryptowährungen aufbewahren

Krypto-Assets können auf unterschiedliche Weise gekauft und aufbewahrt werden, wobei grob vor allem zwischen zwei Ansätzen unterschieden wird: Dem traditionellen, „direkten“ Erwerb mittels eines eigenen Wallets, auf dem der „private key“ des jeweiligen Assets aufbewahrt wird, der Zugang dazu ermöglicht – und dem indirekten Erwerb über Dienstleister wie Kryptobörsen, die die Keys im Auftrag des Käufers erwerben und verwahren.

Die Problematik der sicheren Aufbewahrung von Kryptoassets sei laut Krypto-Spezialist Pauer komplex und müsse aus den verschiedenen Perspektiven der Anwender betrachtet werden. So stelle ein technikaffiner Nutzer völlig andere Anforderungen an ein System als der normale User ohne besonderes Technik-Knowhow. Doch genau darin liege die Herausforderung künftiger sicherer Krypto-Aufbewahrungslösungen.

„Von Techs für Techs“ versus „Simples Sorglospaket“

Für vollblütige Krypto-Enthusiasten, die in der Regel extrem technikaffin sind, stelle die ursprüngliche Idee der P2P-Zahlungen „Be your own bank“ und die volle Eigenverantwortung für ihre Krypto-Vermögenswerte kein Problem dar. „Die breite Öffentlichkeit hingegen, die mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen in der Finanzindustrie das Wachstum der gesamten Krypto-Industrie begrüßt und ermöglicht, hat einen anderen Fokus. Man kann die Situation auch mit den Betriebssystemen Linux und Apple (iOS) vergleichen“, so Igor Pauer. So sei Linux vollständig benutzergesteuert und konfigurierbar, sei aber gleichzeitig auch komplex und „von IT-Leuten für IT-Leute“ entwickelt worden.

Auf der anderen Seite verkörpert laut Igor Pauer das Apple-Betriebssystem ein ideales, auf Einfachheit der Anwendung fußendes Nutzungsideal, wo die Benutzer bloß einen großen Knopf zu drücken brauchen, damit die gewünschte Anwendung funktioniere. Es sei dem User egal, wie und warum es funktioniert, er könne nichts individuell einstellen oder anpassen und das System spioniere seine User daneben pausenlos aus. Und auch das sei den meisten egal, denn es sei eben einfach und man müsse sich um nichts kümmern. Demzufolge greife die überwältigende Mehrheit von 99 Prozent auf die gängigen Betriebssysteme von Apple und Windows zurück, gerade einmal ein Prozent der Nutzer verwende Linux.

Normale User verlangen Einfachheit – auf Kosten ihrer Autarkie

Die Situation beginne sich wie bei Krypto und Blockchain sehr ähnlich zu entwickeln: „Mit dem Einzug der breiten Öffentlichkeit werden wir, die Blockchain- und Krypto-Architekten, gezwungen sein, das System zu vereinfachen, um es an den normalen Nutzer anzupassen. Die Frage ist nur, in welchem Umfang. Wenn wir zu einem vollständig nicht selbstverwahrenden System übergehen, schaffen wir tatsächlich eine Kopie des derzeitigen Bankensystems mit all seinen Nachteilen und sogar noch mehr davon, wie beispielsweise die Möglichkeit, Transaktionen zu verfolgen oder Gelder jederzeit, überall und für jeden einzufrieren, was zum Beispiel mit Bargeld nicht möglich ist. Wir schaffen also eine eigene kleine CBDC-Hölle (central bank digital currency, digitale Zentralbankwährungen)“, weist Pauer hin.

Akzeptables Niveau der Komplexität bedeutet mehr Sicherheit

„Wenn es uns allerdings gelingt, die derzeitigen komplexen Prozesse der Selbstverwahrung auf ein für den Durchschnittsnutzer akzeptables Niveau zu vereinfachen, bedeutet dies auch die Erfüllung des ursprünglichen Ideals des „Self-Banking“ und wir werden uns zweifellos in die richtige Richtung bewegen“, so Igor Pauer.