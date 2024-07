Kein Wunder: Wie neue KI-Modelle ganze Branchen umkrempeln

KI: Präzision bei der Arzneimittelentwicklung durch Deep-Learning

DeepMind, eine Tochtergesellschaft von Google, hat mit AlphaFold3 ein revolutionäres KI-Modell vorgestellt. Dieses System kann die Wechselwirkungen zwischen Proteinen und anderen Molekülen wie DNA und RNA mit beispielloser Genauigkeit vorhersagen. Diese Fähigkeit, biomolekulare Strukturen präzise zu bestimmen, stellt einen Durchbruch in der Arzneimittelforschung dar. Wissenschaftler können nun Medikamente gezielter entwerfen, was die Bekämpfung von Krankheiten erheblich verbessern könnte. Angesichts der Bedeutung dieser Fortschritte wird erwartet, dass Deep Learning, ein wesentlicher Bereich moderner KI, weiterhin eine zentrale Rolle in der biomedizinischen Forschung spielt und immense Chancen für Investitionen in biotechnologische Innovationen bietet.

Autonomes Fahren: Tesla setzt neue Maßstäbe

Tesla bereitet den Launch der neuesten Version seiner Full-Self-Driving (FSD)-Software vor, die die Leistungsfähigkeit autonomer Fahrzeuge dramatisch steigern soll. Diese neue Version könnte die Sicherheitsstandards – gemessen an der Kilometerleistung pro Intervention – um das Fünf- bis Zehnfache erhöhen. Mit einer riesigen Fahrdatenbank und kontinuierlichen Fortschritten in der autonomen Technologie ist Tesla auf dem besten Weg, vollständig autonomes Fahren zu ermöglichen. Dies könnte nicht nur die Mobilität revolutionieren, sondern auch neue Einnahmequellen schaffen, wie etwa durch ein autonomes Robotaxi-Netzwerk. Die potentielle Genehmigung solcher Dienste in den USA könnte den urbanen Verkehr neu definieren und erhebliche Investitionsmöglichkeiten eröffnen.

Tipp: Schau dir gleich unsere Themen-Seite zur künstlichen Intelligenz an.

Sprachassistenz auf neuem Level: GPT-4o von Open-AI

OpenAI, Entwickler von ChatGPT, hat mit GPT-4o ein neues, multimodales KI-Modell veröffentlicht. Das System verarbeitet Text, Sprache, Audio und Video und läutet eine neue Ära des interaktiven Computings ein. So bietet GPT-4o nicht nur ein verbessertes Chat-Erlebnis, sondern unterstützt auch kontextabhängig während Gesprächen und reagiert auf visuelle Hinweise. Aufgrund reduzierter API-Preise ist diese vielseitige Technologie nun breiter zugänglich, was ihre Integration in verschiedene Anwendungen fördert. Solche KI-Tools könnten in Zukunft Neuerungen in allen Branchen antreiben und sich als Schlüsselkomponente in Geschäftsstrategien etablieren.