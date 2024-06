Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Juni 2024

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Juni 2024 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Anleihe-ETFs haben ihre Berechtigung im Depot. Seit einigen Monaten gibt es hierzu eine interessante Produkterweiterung. Es handelt sich um Laufzeit-ETFs rund um die Reihe der sogenannten iBonds. Sie unterscheiden sich deutlich von konventionellen ETFs. Denn bis Ende August 2023 gab es diese in ETF-Form gebündelten Anleihen mit festen Rückzahlungsterminen nur in den USA. Gleichzeitig profitieren Investorinnen und Investoren wie bei klassischen Anleiheninvestments von regelmäßigen Zinszahlungen und einer prognostizierbaren Rendite bis zur Fälligkeit. Diese Produkte erhöhen die Planbarkeit von Renditen. Die iBonds kombinieren also die Vorteile eines Investments in einzelne Anleihen mit den Vorteilen eines klassischen Anleihen-ETFs.