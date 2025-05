Investment-Tipp: Das ist der ETF des Monats im Mai 2025

Die Börse Düsseldorf, die ICF Bank und extraETF vergeben einmal im Monat den Titel „ETF des Monats“. Hier erfährst du, welcher ETF sich den prestigeträchtigen Titel für Mai 2025 ans Revers heften kann. Plus: alle Infos zu einer tollen Aktion der Börse Düsseldorf!

Schweizer Einzelaktien sind in Deutschland wieder handelbar. In den vergangenen sechs Jahren war der Handel mit Schweizer Aktien über deutsche Börsen nicht mehr möglich. Anleger mussten Umwege gehen und zu höheren Kosten an der Schweizer Börse handeln. Das ist nun vorbei, denn Schweizer und europäische Regulierungsbehörden haben eine Einigung gefunden. Seit Mai 2025 können Schweizer Aktien auch wieder auf Xetra, in Frankfurt oder an anderen Börsen gehandelt werden. Für viele Anleger ist das eine gute Nachricht, sehen sie doch gerade in Schweizer Aktien einen sicheren Hafen in unruhigen Zeiten.