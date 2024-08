In diesen Asset-Klassen sehen Experten in nächster Zeit Potential

Einschätzung zu den Asset-Klassen

„Wir halten die Bewertungen einiger zyklischer Vermögenswerte für ausgereizt und sehen daher nur begrenzten Renditespielraum. Auch könnte die Volatilität kurzfristig zunehmen, falls die Weltwirtschaft an Dynamik verlieren sollte“, meint Paul Jackson.

Jacksons Prognosen für die nächsten zwölf Monate gründen auf der Annahme, dass sich das globale BIP-Wachstum zunächst verlangsamen und dann wieder anziehen wird, während die Inflation weltweit weiter nachlässt und sich den Zielwerten der Zentralbanken nähert. „Die vielleicht wichtigste Prognose ist die, dass die Leitzinsen der meisten Zentralbanken – mit Ausnahme der chinesischen und japanischen Notenbanken – in zwölf Monaten deutlich niedriger sein werden“, so Jackson.

Seiner Erwartung nach werden die großen Zentralbanken der westlichen Industrieländer die Zinsen bis Mitte 2025 um 100-150 Basispunktesenken. Der Invesco-Stratege rechnet mit steileren Zinsstrukturkurven, da die Renditen langlaufender Anleihen weniger stark sinken dürften als die von Kurzläufern. Außerdem geht er davon aus, dass der US-Dollar abwerten wird, wenn die US-Notenbank (Fed) mit der Lockerung ihrer Geldpolitik beginnt. Das könne – insbesondere vor dem Hintergrund der weltwirtschaftlichen Erholung bis ins Jahr 2025 hinein – für gute Unterstützung an den Rohstoffmärkten und bei Schwellenländeranlagen sorgen.

Die aussichtsreichsten Asset-Klassen

In diesem Umfeld sind Jacksons Top-Anlageklassen für die nächsten zwölf Monate Staatsanleihen aus Schwellenländern und US Bank Loans sowie chinesische Aktien, von denen er sich über diesen Zeitraum die höchsten Renditen verspricht. Wie der Invesco-Experte hervorhebt, entwickeln sich Staatsanleihen in Phasen, in denen die Zinskurven steiler werden, in der Regel besser als Aktien. „Der von uns erwartete leichte Rückgang der Renditen am langen Ende der Kurve würde immer noch ausreichen, damit Anleger mit Staatsanleihen relative attraktive Erträge erzielen können“, so Jackson. „Wir glauben auch nicht, dass die potenziellen geopolitischen Risiken und die Risiken rund um die diesjährigen weltweiten Wahlen nachhaltige Auswirkungen auf die Märkte haben werden.“ Bei Staatsanleihen setzen die Invesco-Experten insbesondere auf die Schwellenmärkte, die USA und Großbritannien.

In der Modell-Asset-Allokation dient eine höhere Allokation in risikoreichere Immobilien (REITs) als Gegengewicht zur defensiven Höhergewichtung von Staatsanleihen. „Unserer Ansicht nach sind die schlechten Nachrichten bereits weitgehend in die REIT-Renditen eingepreist. Außerdem dürfte die Anlageklasse von sinkenden Zinsen profitieren“, so Jackson. Die Schwellenländer sind in der Modell-Asset-Allokation des GMS Teams höher gewichtet, da er glaubt, dass die Performance von REITs aus Schwellenländern die Fundamentaldaten nicht widerspiegelt – darunter eine bessere Vermietungsquote im asiatischen Bürosektor im Vergleich zu anderen regionalen Märkten. Aufgrund eines attraktiven Ertragspotenzials,auch dank aktuell hoher Renditen, wird die Allokation in Großbritannien ebenfalls erhöht.