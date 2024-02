Gas-ETFs: Warum sich die Gaspreise stabilisieren dürften

Die Sensationslust der Medien übertrifft jedoch oft konkrete Beweise für echte Probleme. Wie wirken sich die Konflikte in Israel, die Angriffe der Huthi-Milizen und der anhaltende Krieg zwischen Russland und der Ukraine auf den Markt mit Erdgas (Natural Gas = NATGAS) aus, insbesondere in Europa? Wie steht es um den US-amerikanischen Markt angesichts der rekordverdächtigen Kälte der letzten Zeit?

Geopolitische Ereignisse in der ganzen Welt haben Besorgnis über die Gaspreise ausgelöst und erinnern an das Jahr 2022, als Europa sich Sorgen machte, von russischen Gaslieferungen abhängig zu sein.

Gaspreise: Europas Gasversorgung ist solide und diversifiziert Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas hatte nur minimale Auswirkungen auf die weltweiten Gasströme. Israel ist zwar ein wichtiger Gasproduzent in der Region, und es gab einmal Überlegungen für eine Offshore-Gaspipeline zu den südeuropäischen Ländern, aber der Konflikt hat ein Umfeld geschaffen, das es den militanten Huthi ermöglicht, Handelsschiffe anzugreifen, die über das Rote Meer zum Suezkanal fahren. Die zunehmenden Angriffe haben viele Reedereien dazu veranlasst, ihre Lieferungen umzuleiten und einen Großteil des Öls und Gases um Afrika herum zu transportieren, was die Lieferzeiten und -kosten erheblich verlängert. Es ist erwähnenswert, dass vor dem Konflikt etwa acht Prozent des gesamten LNG-Handels über die Route durch die Region abgewickelt wurden. Tipp: Interessierst du dich für Gas-ETFs? Schau dir gleich ETFs zum Energiesektor an. Was den US-Markt anbelangt, so hat die jüngste Rekordkälte zwar die Nachfrage unter Druck gesetzt, aber die inländische Gasproduktion des Landes ist stabil geblieben und hat dazu beigetragen, die Preisspitzen abzufedern. Darüber hinaus haben die US-LNG-Exporte zugenommen und tragen zur weltweiten Gasversorgung bei. Die geopolitischen Ereignisse haben Besorgnis über die Gaspreise ausgelöst, aber ihre Auswirkungen auf den europäischen Gasmarkt dürften begrenzt sein. Die Vereinigten Staaten liefern derzeit rund 50 Prozent des LNG nach Europa, und dieser Anteil dürfte in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit der Inbetriebnahme neuer Exportkapazitäten steigen. Darüber hinaus ist Europa auf Pipeline-Gaslieferungen aus Norwegen, Algerien und Aserbaidschan angewiesen, während die Rolle Russlands abgenommen hat. Außerdem wird LNG-Gas, das ursprünglich über den Suezkanal nach Europa gelangen sollte, umgeleitet, wenn auch zu höheren Kosten und mit längeren Lieferzeiten. Europa verfügt über ausreichende Gasreserven Der milde Herbst und der frühe Winter in Europa verzögerten den Beginn der Heizsaison, was zum Teil auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Europa hat jedoch Schritte unternommen, um seine Gasversorgung zu diversifizieren, und damit begonnen, seine Reserven für die Heizsaison früher aufzubauen. Derzeit sind die Speicher in Europa zu 72 Prozent gefüllt, verglichen mit einem Fünfjahresdurchschnitt von 62 Prozent. Am Ende der laufenden Heizsaison werden die Speicher voraussichtlich zu mehr als 50 Prozent gefüllt sein, so dass die Versorgung für den nächsten Winter teilweise gesichert ist. Dieses Szenario spiegelt sich in der Terminpreiskurve des Gasmarktes wider.

Der Preis für TTF-Gas zur Lieferung an die niederländischen Häfen wird voraussichtlich bis zum Frühherbst 2024 relativ stabil bleiben, wobei die Preise für die Winterperiode im nächsten Jahr geringfügig steigen werden. Während die Gaspreise im Vergleich zu den Preisen vor der Pandemie immer noch leicht erhöht sind, gibt es kaum Anzeichen dafür, dass sie wieder auf die exorbitanten Werte von 100, 200 oder gar 300 Euro pro MWh zurückkehren werden, die auf dem Höhepunkt der Pandemie, des Krieges in der Ukraine und der Inflation zu beobachten waren. Obwohl die geopolitischen Ereignisse Anlass zur Sorge über die Gaspreise gegeben haben, scheint der europäische Gasmarkt gut aufgestellt zu sein, um Versorgungsunterbrechungen zu bewältigen und die Preise stabil zu halten. Auch die Vereinigten Staaten, ein wichtiger Erdgasproduzent und -exporteur, werden voraussichtlich ihre Rolle bei der Stabilisierung des globalen Gasmarktes beibehalten, selbst wenn die Nachfrage aus Asien, insbesondere aus China, steigt. Natürlich könnten die Gaspreise in Europa im Falle eines länger anhaltenden strengen Winters oder geringerer Gasimporte aus den Vereinigten Staaten steigen, aber die Prognosen für den globalen Gasmarkt deuten darauf hin, dass der Markt insgesamt ausgeglichen bleiben wird. Der Gasmarkt in den USA weist derzeit einen erheblichen Angebotsüberschuss auf, wobei die Gasvorräte rund zehn Prozent über dem Fünfjahresdurchschnitt und 13 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. Es wird erwartet, dass die Vorräte bis zum Ende der Heizsaison 20 bis 25 Prozent über dem historischen Durchschnitt liegen werden, was zum größten Angebotsüberschuss in der Geschichte führen könnte. Tipp: Wenn du dich für Gas-ETFs interessierst, könnten auch Rohstoff-ETCs in Frage. Hier findest du sämtliche Gas-ETCs.