Experte: „Blasenartige Entwicklung bei KI-Aktien"

An den Aktienmärkten stand die jüngste Rallye bei Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) im Fokus. Sie ließ die Marktkapitalisierung von Nvidia auf eine Billion US-Dollar steigen und machte das Unternehmen zum fünftgrößten US-Wert. Die Kursentwicklung von KI-Aktien war in den vergangenen Wochen blasenartig. Der Hype ist aber so groß, dass eine gegenteilige Meinung riskant erscheint.

In diesem Zusammenhang ist eine weitere Abschwächung der Gesamtinflation im Mai wahrscheinlich. Die Prognosen für das Wachstum der US-Kernpreiseliegen aber weiterhin bei über fünf Prozent. Sollte dies der Fall sein und der US-Arbeitsmarkt nur wenige Anzeichen einer Verlangsamung aufweisen, dürfte der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) den Leitzins im Juni oder Juli erneut anheben und den effektiven Leitzins auf 5,35 Prozent erhöhen.

Im Moment scheinen Zinssenkungen im Jahr 2023 äußerst unwahrscheinlich. Wir gehen jedoch davon aus, dass sich die Straffung der Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf allmählich auf die Wirtschaftstätigkeit auswirken wird. Dadurch dürfte sich der Preisdruck weiter abschwächen. Wenn die Inflation unter drei Prozent sinkt, könnte es 2024 zu bedeutenden Zinssenkungen kommen. Denn die Geldpolitik ist jetzt schon sehr restriktiv.

In den vergangenen Monaten tendierten die Kurse vieler Vermögenswerte seitwärts. In einem solchen Umfeld ist es wichtig, strukturelle Themen zu identifizieren und sich entsprechend zu positionieren. So haben wir eine Short-Position bei japanischen Renditen, eine bearishe Einschätzung des britischen Pfunds und Long-Positionen in vorrangigen Bankschuldtiteln der Eurozone und ausgewählten Staatsanleihen wie Rumänien.“